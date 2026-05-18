He visto más de 300 películas de Netflix y la mejor con diferencia es esta extraordinaria aventura de ciencia ficción

Hace ya más de 10 años que Netflix comenzó su apuesta por el cine con el lanzamiento de 'Beasts of No Nation' y desde entonces ha estrenado una enorme cantidad de largometrajes. Yo he echado cuentas y he visto ya más de 300 películas, con la cifra acercándose peligrosamente a los 400. Muchas son mediocres, pero también ha estrenado varias muy buenos y tengo claro que la mejor de todas con diferencia llegó en 2021.

Me refiero a 'Los Mitchell contra las máquinas' ('The Mitchells vs the Machines'), una extraordinaria aventura de ciencia ficción que cuenta la historia de Katie Mitchell, una adolescente que aspira a convertirse en cineasta y acaba de ser aceptada en una escuela en la que podría cumplir su sueño. La noche antes de irse tiene un conflicto con su padre, lo cual lleva a que este último monte un viaje por carretera para arreglar las cosas. Si la situación ya era un tanto tensa, todo se complica aún más cuando se produce una rebelión de las máquinas contra la raza humana.

Una maravilla indiscutible

Mike Rianda, coguionista y director de 'Los Mitchell contra las máquinas', utilizada esa base para construir una película inolvidable. Desde un fascinante trabajo de animación y unos diseños que te mantienen cautivado durante todo su metraje hasta unos personajes a los que coges rápidamente cariño, implicándote así aún más en su viaje tanto físico como emocional.

No me olvido tampoco del inmejorable cruce de géneros, pues aquí hay espacio para la comedia, la aventura, la ciencia ficción y el drama, aliñándolo con un toque de road movie y otro de feel good movie para ofrecer un combo irresistible. No voy a decir que todo sea perfecto, pero sí que es la película de Netflix que más se acerca a ello.

Eso sí, justo es destacar que no estamos ante una producción original de Netflix. De hecho, tendría que haberse estrenado en cines de la mano de Sony, pero el estudio decidió vendérsela por 110 millones a la plataforma. ¿El motivo? No veía las cosas claras para triunfar en pantalla grande por culpa de la pandemia de coronavirus.

A eso hay que sumarle que 'Los Mitchell contra las máquinas' se convirtió en un éxito en su momento, ya que los 53 millones de reproducciones que consiguió en sus primeros 28 días disponible la convirtieron en la película animada de Netflix más vista has entonces. Es cierto que hace bastante que perdió el récord, pero en la plataforma son conscientes de que tienen algo especial entre manos y ya han encargado una segunda entrega que esperemos no desmerezca a su extraordinaria predecesora.

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