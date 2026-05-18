Si echamos de menos 'Spy x Family' y 'Sakamoto Days', ya tengo su substituto ideal. Un anime de acción con romance entre asesinos que ya se puede ver en streaming

El mundo de los asesinos y los sicarios se presta sorprendentemente bien para los "problemillas" del día a día, y también son un caldo de cultivo ideal para los romances poco habituales. 'Spy x Family' y 'Sakamoto Days' han conseguido equilibrar de miedo los elementos de acción y suspense con comedia y amoríos, y ahora les ha salido un nuevo compañero en la pista.

Veneno en el aire

Se trata de 'Marriagetoxin', que ha estrenado esta primavera su serie de anime y está funcionando de perlas. Ya se encuentra entre los animes más vistos de la temporada, superando en popularidad incluso a 'Espíritus del Inframundo', y es que se nos junta una premisa muy prometedora con un acabado muy resultón.

'Marriagetoxin' sigue a Hikaru Gero, el heredero de un famoso clan de asesinos que se especializan en venenos letales. Nunca ha tenido una vida normal así que ha dejado bastante de lado el aspecto romántico, hasta que su abuela le da un ultimatum: o Gero encuentra esposa y se casa o su hermana tendrá que asumir esa responsabilidad y engendrar un heredero.

Para permitir que su hermana pueda seguir con su vida, Gero decide pedirle a una de sus víctimas que se case con él... Pero resulta que esa chica modosita no es lo que parece y Mei Kinosaki se termina convirtiendo en su "consultora matrimonial". Así es como Kinosaki empieza a ayudarle a encontrar el amor mientras Gero intenta seguir adelante con sus responsabilidades de asesino.

Es una comedia romántica un poco peculiar, con posibles prometidas saliéndole al paso a Gero casi cada capítulo (aunque esté muy claro que Kinosaki debería ser su pareja, a pesar de que es una situación complicada). Equilibra además muy bien la mamarrachada y el humor con las secuencias de acción, logrando un resultado mucho más entretenido y balanceado que 'Sakamoto Days'.

El acabado visual, dentro de sus limitaciones, es bien majo y viene de la mano de Bones Film, el estudio detrás de 'Boku no Hero Academia', brillando especialmente con el diseño de personajes y el diseño de color. El manga de Joumyaku y Mizuki Yoda ya acumula 17 volúmenes publicados en Shonen Jump+, así que 'Marriagetoxin' tiene un futuro muy prometedor por delante como anime.

Si nos gustan los asesinos, timadores y romances a fuego lento, tenemos el anime disponible en Crunchyroll, con un nuevo episodio cada semana.

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