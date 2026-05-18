El fantástico tráiler de 'Linternas' es todo lo que necesitaba para convencerme. El "True Detective" de DC llega en agosto a HBO Max

No hacía falta demasiado para convencerme pero, por si tenía dudas, el nuevo tráiler de 'Linternas' (Lanterns) me las ha disipado de golpe. La serie basada en los superhéroes de DC llegará a HBO Max el próximo 17 de agosto y tiene pinta de que la vamos a devorar.

Vendida como una "True Detective" superheroica, la serie sigue, según la sinopsis oficial al nuevo recluta John Stewart (Aaron Pierre) y a la leyenda de los Linternas Hal Jordan (Kyle Chandler), dos policías intergalácticos envueltos en un oscuro misterio terrestre mientras investigan un asesinato en el corazón de Estados Unidos.

Verde que te quiero verde

Junto a Chandler y Pierre, el reparto de la serie cuenta con Kelly Macdonald, Garret Dillahunt, Poorna Jagannathan, Laura Linney, Jason Ritter, Ulrich Thomsen, Nathan Fillion, J. Alphonse Nicholson y Jasmine Cephas Jones.

'Linternas' forma, como podéis suponer, parte del universo de DC orquestado por James Gunn, quien ejerce de productor ejecutivo. Eso sí, a diferencia de las primeras películas y series de esta franquicia, en esta ocasión no guioniza ni dirige.

Y ojo porque tenemos escribiendo a Chris Mundy, Damon Lindelof y Tom King, con Mundy ejerciendo de showrunner. En la dirección están James Hawes, y también se ha contado con Stephen Williams, Geeta Vasant Patel y Alik Sakharov.

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