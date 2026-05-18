'Michael' es imparable, recupera el top 1 y se acerca a los 1000 millones de dólares en taquilla. No es la única película que puede conseguir llegar a esa cifra antes de junio

Cuando 'Michael' se estrenó, solo para dejar paso a 'El Diablo Viste de Prada 2' la semana siguiente, nadie habría podido adivinar lo que iba a pasar tan solo 15 días después, en uno de los giros más inesperados del año: la película de Antoine Fuqua ha demostrado tener un aguante extraordinario y ha recuperado el trono en Estados Unidos. Es más: no ha subido desde el puesto 2, ¡sino desde el 3! Con 'The Mandalorian y Grogu' dirigiéndose hacia la decepción la semana que viene, este 2026 está siendo impredecible. Así da gusto.

Todo un Thriller

¿Cuál es el techo de 'Michael'? Parecía imposible la semana pasada pero... ¿Podrá superar a 'Bohemian Rhapsody'? ¿Quizá, incluso, llegar a los 1000 millones en taquilla, teniendo en cuenta que aún falta que se estrene en Japón? En todo el mundo ha recaudado 703 millones de dólares de momento y aguanta como número 1 sin despeinarse (al contrario de lo que vaticiné desde aquí. Por suerte me dedico a escribir y no a ver el futuro). Su bajada está siendo tan escalonada y poco vertiginosa que la cifra mágica no está fuera de las posibilidades. De hecho, en Estados Unidos tendrá reestrenos en IMAX y es posible que hagan todo tipo de triquiñuelas para llegar ahí, como sing-alongs o proyecciones especiales de algún tipo ahora que llega el buen tiempo.

Dejando el primer lugar tras unas más que dignas dos semanas está 'El Diablo Viste de Prada 2', que no por haber perdido la batalla con 'Michael' es menos digna de aplauso: en Estados Unidos ha superado los 175 millones de recaudación y en todo el mundo va a por los 550 millones, a los que llegará esta semana. Otro éxito más que pierde, eso sí, un 56% respecto a la semana pasada y empieza su descenso en el top, aunque no nos debería extrañar encontrárnosla rascando posiciones aún dentro de un par de meses.

La gran entrada en la taquilla americana ha sido 'Obsession', lo nuevo de Blumhouse, que costó solo 1 millón de dólares y ya ha recaudado 16,1 millones (21 globalmente) en solo un fin de semana. Vamos, que una vez más se demuestra que un presupuesto controlado da alegrías. No puede decir lo mismo 'In the grey', lo nuevo de Guy Ritchie, que tiene un presupuesto de unos 70 millones y solo ha recaudado 3 en su primer fin de semana, sosteniéndose en el puesto 9 de taquilla. Mejor suerte ha tenido la película que cierra el top, 'Is God Is', que ha hecho 2,2 millones frente a un presupuesto de 10. Internacionalmente puede que consiga recuperar lo gastado, con un poco de suerte.

Por lo demás, el top está lleno de viejos conocidos como 'Super Mario Galaxy', que con 964 millones internacionalmente sigue renqueando y deja la duda de si rozará los 1000 millones finalmente (con el Memorial Day el 25, podría conseguirlo antes de junio); 'Proyecto Salvación', que sigue aguantando en el puesto 7 tras 9 semanas y unos dignísimos 667 millones recaudados en todo el mundo; 'Las ovejas detectives', que con sus 58 millones en todo el mundo solo llegará a alcanzar por los pelos su presupuesto de 75 millones; y 'Mortal Kombat II', que se ha hundido un 65,2% de una semana a otra. La parte buena es que ya ha hecho más de 100 millones, y es probable que, a largo plazo, acabe dando beneficios. De momento no es así.

La semana que viene, 'The Mandalorian y Grogu' deja la gran incógnita de si las previsiones de fracaso son acertadas o, por el contrario, nos encontramos ante un nuevo bombazo inesperado que demuestre que 'Star Wars' no es una saga que acumula cansancio. Después tendremos cierto descanso hasta el 5 de junio, cuando llegan 'Scary Movie' y 'Masters del Universo' y empezará oficialmente la temporada de verano en los cines. ¿Tendremos para entonces ya a 'Michael' o 'Super Mario Galaxy' coronadas como la primera película de 1000 millones del año? Veremos.

Gira triunfal por España

En España 'Michael' no ha retomado el número 1, porque nunca lo dejó. Cuatro semanas aguantando como una roca y tocando ya los 19 millones de euros recaudados. Es más que probable, eso sí, que el próximo fin de semana deje su puesto (quién sabe si momentáneamente) a 'The Mandalorian y Grogu'. De momento, lo más sintomático de la taquilla patria es que el mejor estreno, que aguanta en el tercer lugar, sea... un reestreno. No uno cualquiera, claro: 'El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo' es toda una institución que auspicia un gran éxito para las dos películas siguientes y da alas a los que creen que la subsistencia de los cines pasa por ser una gramola de viejos éxitos.

Por un lado no es cierto: este fin de semana se han vendido el doble de entradas que en el mismo periodo del año pasado (620.000), demostrando que el cine tiene mucho que hacer y decir. Por otro, lo cierto es que solo ha habido dos estrenos esta semana capaces de colarse en el top 10: 'Hokum' en el 6 y 'Jugada maestra' en el 8. El resto son viejos conocidos como 'Super Mario Galaxy' (en el 4), 'Las ovejas detectives' (en el 5) o 'Mortal Kombat 2' (en el 7). Destaca que solo haya una película española aguantando en el top. Pero no es la fantástica 'Yo no moriré de amor' (que se cuela algún día de diario, y gracias) o la muy anunciada 'Pizza Movies', sino... 'La Familia Beneton +2', que ronda ya los 2 millones de euros, sin dejarse avasallar por las malas críticas.

La semana que viene parece que todo está decidido respecto a la película que encabezará el top, pero puede tener problemas en su continuidad: en España han esperado hasta el 29 de mayo para estrenar 'El Drama' y puede ser un pequeño gran bombazo... Sin perder de vista un estreno que los analistas están pasando por alto y que va a suponer una buena entrada de dinero para las salas: el final del fenómeno 'The Amazing Digital Circus'. Se vienen cositas, vaya, en un año que no está en retroceso, sino cogiendo fuerzas para esprintar.

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