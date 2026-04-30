Se acaba de estrenar uno de los mayores fracasos de la historia del cine. Costó 150 millones, pero ha recaudado 300 veces menos

Si no promocionas algo, no existe. No es un mantra del marketing ni nada parecido, es una simple realidad: si el público no sabe de la existencia de una película, no va a ir a verla. Es el caso de 'Desert Warrior', un título que probablemente no has escuchado hasta ahora: se estrenó en Estados Unidos el pasado fin de semana directamente en el puesto 14 de taquilla, recaudando 487.848 dólares de 1010 cines. El problema es que su presupuesto era 300 veces mayor.

Bluff Warrior

Y es que 'Desert Warrior' costó 150 millones de dólares a lo largo de cinco años de producción, 80 más de los que iba a costar en un inicio. Es ya uno de los fracasos más grandes de la historia para una película tan costosa: la guinda en el pastel para su director, Rupert Wyatt ('El origen del planeta de los simios'), que se tuvo que enfrentar a uno de esos míticos rodajes infernales mientras hacía su película en Arabia Saudí, donde rodaba para promocionar (oh, ironía) lo fácil que era hacer cine en el país, tal y como cuenta Collider.

Su reparto podría haber llamado al público, porque está repleto de primeras espadas como Anthony Mackie, Ben Kingsley o Sharlto Copley, y sigue la vida de un bandido legendario del siglo VII que se alía con una princesa para enfrentarse al malvado emperador que quiere convertirla en su esposa. El rodaje terminó en febrero de 2022, y desde entonces ha estado en un cajón, con una post-producción larguísima y la búsqueda incesante de distribuidora. De hecho, Wyatt estaba tan poco convencido de lo que había hecho que decidió irse del proyecto, aunque al final volvió para terminarlo con la cabeza gacha y un nuevo cheque bajo el brazo.

'Desert Warrior' no es tampoco el caso de una película complicada que ha fracasado en taquilla pero tiene buenas críticas. De hecho, la mayoría de los críticos piensan que no tiene nada memorable, es fácil de olvidar y resulta, como poco, extraña de ver. Vamos, todo lo contrario de lo que se buscaba al empezar el rodaje en Arabia Saudí. Por hacernos una idea del desastre, uno de los mayores fracasos de la historia que costó lo mismo que esta película fue 'Marte necesita madres', que a día de hoy sigue siendo objeto de burla... Y, pese a todo, recaudó un total de 39 millones, mucho más de lo que va a conseguir 'Desert Warrior'. Un desastre que ha dejado los cines desérticos.

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