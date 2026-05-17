'Michael' acaba de hacer historia al destronar a 'El diablo viste de Prada 2' para volver a ser la película número 1 en Estados Unidos

El reinado inicial de 'Michael' en taquilla apenas duró una semana, ya que se vio rápidamente superada por otro tremendo fenómeno como el de 'El diablo viste de Prada 2' ('The Devil Wears Prada 2'). Sin embargo, la película protagonizada por Jaafar Jackson acaba de hacer historia al destronar a la comedia con Anne Hathaway y Meryl Streep para recuperar el número 1 de la taquilla en Estados Unidos.

Ya a lo largo de esta semana se vio que 'Michael' superaba a 'El diablo viste de Prada 2' varios días, pero ha sido este fin de semana cuando ha llegado la confirmación definitiva, ya que las estimaciones apuntan a que ha conseguido 27 millones de dólares, mientras que su gran rival va a quedarse en 20.

Tremendo el éxito de 'Michael'

La clave está en que 'Michael' ha ido manteniéndose de maravilla durante las semanas siguientes a su estreno, hasta el punto de que las previsiones apuntan a que sus ingresos este fin de semana en Estados Unidos apenas van a bajar un 29% con respecto a hace siete días. En cambio, la caída de 'El diablo viste de Prada 2' es más abrupta y llega hasta el 52%.

Lo primero que deja esto claro es que 'El diablo viste de Prada 2' no va a conseguir superar la recaudación final de 'Michael'. Al principio parecía que sí, pero la tendencia actual confirma que el biopic del Rey del Pop va a quedar por encima cuando la vida de ambas en cines llegue a su fin.

Por ahora, 'Michael' alcanza ya los 283 millones en las salas norteamericanas, mientras que en el resto del mundo ha superado ya la barrera de los 350 millones. La gran duda ahora está en ver cuál será su techo, pues los 700 millones cada vez están más cerca y ya no es imposible en pensar en que pueda llegar a los 800.

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