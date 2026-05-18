Cate Blanchett lamenta que el #MeToo durara tan poco y resalta que la mayoría de sus compañeros siguen siendo hombres. "¿Por qué se apaga?"

Hace casi diez años desde que el #MeToo se hizo viral, y parece que tras el bombazo inicial, donde las mujeres de la industria empezaron acusando a Harvey Weinstein y siguieron haciendo caer el organigrama clásico de Hollywood, se ha desvanecido. No es que ya no haya situaciones de acoso, claro, sino que, simplemente, la cosa, tristemente, va por modas y consejos de agentes que han visto el panorama político y han pedido silencio (de momento). Cate Blanchett, sin embargo, ha rogado lo contrario: que se vuelva a alzar la voz.
She Too
En el festival de Cannes, tal y como cuenta Variety, Blanchett, que fue presidenta del jurado del festival en el momento de eclosión del movimiento, ha afirmado que el #MeToo no murió: lo mataron. "Hay mucha gente con plataformas que puede hablar con relativa seguridad y decir 'Esto me ha pasado a mí', y la considerada mujer normal de la calle está diciendo #MeToo. ¿Por qué se apaga eso?", ha resaltado.
Lo que el movimiento ha puesto de manifiesto es una estructura sistémica de abusos, no solo en este sector, sino en todos los sectores, y si no se identifica un problema, no se puede resolver.
De hecho, ha recalcado que el problema sigue estando presente: "Sigo estando en los platós de rodaje y cada día hago el recuento, y sigue siendo, ya sabes... hay 10 mujeres y 75 hombres cada mañana. Me encantan los hombres, pero lo que pasa es que las bromas se repiten. Solo hay que prepararse un poco para ello, y yo ya estoy acostumbrada a eso, pero se vuelve aburrido para todos cuando entras en un lugar de trabajo homogéneo. Creo que eso afecta al trabajo".
Todo es un péndulo, y todo vuelve tarde o temprano al mismo lugar. Sí, probablemente dentro de un tiempo volveremos al #MeToo, pero, de momento, el paso atrás en Estados Unidos es más que flagrante. Paciencia, Cate. Todo vuelve.
