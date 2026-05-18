Esta noche en TV, hora y media de puro thriller delicioso con atracos, estrellas y romance en las playas de Cannes

Se está celebrando ahora mismo el Festival de Cannes, y es complicado para la mayoría de aficionados al cine no sentir algo de envidia sana de los que están allí, como nuestro director Juan Luis Caviaro. Por ello la parrilla televisiva nos da un poco de respiro y metadona para el mono emitiendo una joyita como ‘Atrapa a un ladrón’.

Joyas y playas francesas

Uno de los clásicos más románticos y populares del maestro del suspense Alfred Hitchcock, que nos lleva de paseo por las playas de Cannes y la Riviera francesa de la mano de estrellazas como Grace Kelly y Cary Grant. Una deleitosa experiencia que se va a poder ver hoy en televisión a través de La 2 a partir de las 22:20.

John Robie, conocido clandestinamente como “El Gato”, ha decidido dejar atrás su periplo como exitoso ladrón de joyas. No obstante, cuando varios hoteles de lujo en la zona de Francia empiezan a ser vaciados, se convierte en principal sospechoso. Para demostrar que es inocente, formará una alianza con una atractiva heredera y elaborará una estratagema con las joyas de su madre.

Otro truculento espectáculo marca de la casa, que trata de sacar lo máximo de unos escenarios deslumbrantes y una premisa de mucho juego. Pocos como Hitchcock sacarían jugo y hasta se deleitarían tanto haciendo una historia de un truhan criminal que, por una vez, le toca demostrar que no lo es.

Es una de sus películas que apuestan más claramente por el divertimento, por cierta frivolidad y porque lo truculento quede completamente suavizado. Es por ello que resulta más fácil verle ciertas costuras con respecto a otros clásicos más respetados, a menudo retozando en lo que la hace más intrascendente.

Al mismo tiempo, muy pocos vuelven eso en entretenimiento de primera. Una cinta de atracos medianamente bien hecha siempre apetece, y Hitchcock anda sobrado para hacerla bien. En hora y media te lleva por el lujo de los escenarios y de estos interpretes estelares, y te deja marchándote (metafóricamente, ya que estarás en el salón de tu casa) con una sonrisa de satisfacción.

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