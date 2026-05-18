Los fans de 'Detective Conan' están de luto. Ha fallecido Wakana Yamazaki, la actriz de Ran Mouri y muchas otras voces icónicas del mundo del anime

Estos días el mundo del anime se ha llevado un palo tremendo con el anuncio de la muerte de Wakana Yamazaki, la icónica actriz de voz de Ran Mouri en 'Detective Conan'. Yamazaki falleció el pasado 18 de abril de 2026, pero la familia ha querido mantenerlo en privado hasta estos días, cuando su agencia lo ha comunicado al público.

Una voz difícil de olvidar

Yamazaki comenzó su carrera como actriz de voz en 1991 con 'Niños al rescate' ('Kinkyū Hasshin Seibā Kizzu'), y trabajó de manera muy activa durante los siguientes años en 'Dragon Quest', 'Sailor Moon R', 'Captain Tsubasa J' y 'Mobil Fighter G Gundam', entre otros muchos animes.

En aquella época también se ganó el rol de Meiko Akizuki en 'Marmalade Boy' y Ayane en 'Dead or Alive', cimentándose como una actriz de moda entre los animes noventeros.

Aunque su gran papel le llegaría en 1996: Ran Mouri de 'Detective Conan', un personaje que ha seguido doblando hasta este mismo año en la serie en más de mil episodios y a la que ha acompañado en casi 30 películas. Yamazaki es también muy recordada por su triple participación en 'One Piece', ya que dobló a la princesa Scarlett, a Nojiko, la hermana de Nami, y a la propia Nami cuando su actriz de voz Akemi Okamura se encontraba de baja por maternidad.

Ya en marzo de este mismo año Yamazaki fue sustituida temporalmente en 'Detective Conan' por problemas médicos, pero su salud se fue agravando hasta que finalmente nos dejó un mes después. Irónicamente Akemi Okamura, a quien sustituyó ella en su día, se encargará de la voz de Ran de ahora en adelante en el anime. Unos zapatos difíciles de llenar, especialmente después de tantísimos años con el personaje.

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