En 4 días llega a streaming una de las mejores películas de 'One Piece'. Una aventura sorprendentemente oscura del director de 'Belle' y 'Summer Wars'

Con las películas más recientes de 'One Piece' como 'One Piece Film: Red' o 'Estampida' tenemos bastante suerte porque son muy localizables en streaming. Pero, por desgracia, hasta hace bien poco la situación era muy diferente con las más antiguas, especialmente si nos íbamos a las primeras aventuras en cine de los Sombrero de Paja.

Preparemos la palomitas

Por suerte, en AnimeBox están tirando de archivo para ir recuperando la biblioteca de Selecta Visión y poquito a poco van añadiendo a su catálogo la filmografía al completo de 'One Piece'. Así que este próximo 22 de mayo llega a la plataforma la que sin duda es una de las mejores películas del anime: 'El barón Omatsuri y la isla de los secretos' ('Wan Pīsu za Mūbī Omatsuri Danshaku to Himitsu no Shima').

Es una película muy especial, porque entre otras cosas viene dirigida por Mamoru Hosoda, el director de 'La chica que saltaba a través del tiempo', 'Summer Wars' y 'Belle'. Y, sin duda, le pilló en su mejor época y además supo traer su propio estilo a 'One Piece', dándole su toque único a los diseños de Eiichiro Oda y Toei Animation.

En esta aventura, los Sombrero de Paja reciben una invitación al resort del barón Omatsuri en una isla paradisiaca del Grand Line con la promesa de unas vacaciones relajantes. Sin embargo, antes deben completar una serie de pruebas y empiezan a surgir tensiones entre la tripulación, aunque Luffy, Chopper y Robin pronto descubren que la isla está llena de misterios.

Además de ser una película visualmente espectacular, 'El barón Omatsuri y la isla de los secretos' también destaca por ser bastante oscura para su momento. Sobre todo teniendo en cuenta que por aquel entonces 'One Piece' todavía era relativamente "ligero" y la película de Hosoda no se corta para ponerse turbia y explorar el lado más oscuro de la tripulación... y del Grand Line.

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