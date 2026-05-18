El regreso de 'Rivales' en Disney+ la consolida como un placer culpable estupendo. Su temporada 2 eleva el exceso y lo convierte en su mayor virtud

Después de la decepción que fue el final de 'Good Omens', necesitaba ver algo que compensara el vaivén emocional y justo me di cuenta de que David Tennant estrenaba también la temporada 2 de 'Rivales'. Una serie capaz de encapsular la intensidad, el exceso y disfrute narrativo suficientes y que me ha servido casi de terapia.

Basada en la saga de Jilly Cooper, la serie retoma su universo de élites británicas, ambición desbordada y relaciones imposibles para seguir explorando la rivalidad entre Tony Baddingham y Rupert Campbell-Black, ahora con aún más personajes, giros y caos que en su primera entrega. Es una ficción que no busca sutilezas y precisamente por eso funciona.

Un placer culpable

La historia arranca inmediatamente después del final de la primera temporada, con Tony sobreviviendo al brutal ataque de Cameron y decidido a destruir Venturer. Su campaña de venganza se convierte en el motor principal de la temporada, afectando tanto a los negocios como a las relaciones personales de todos los implicados.

A partir de aquí, la serie amplía su universo con nuevos personajes, enriqueciendo aún más las tramas ya existentes. Estas incorporaciones no solo añaden capas al conflicto central, sino que también permiten explorar el pasado de figuras clave como Rupert, revelando otros matices que ayudan a saber más de su evolución.

Además, en esta serie las relaciones personales siguen siendo un campo de batalla constante. Desde el triángulo emocional entre Rupert, Taggie y Cameron, hasta los vínculos inestables entre Declan, Maud, Freddie y Lizzie, la serie convierte el amor en otra forma de hacer la guerra.

Por otro lado, cabe destacar como una de las grandes novedades de esta que se le dé más protagonismo de las mujeres, que dejan de ser piezas secundarias para tomar decisiones cruciales. Personajes como Sarah Stratton, Maud O’Hara y Lady Monica Baddingham ganan peso y sus propias líneas argumentales, y esto hace que la serie sea más entretenida aún si cabe.

La segunda temporada no solo intensifica el drama, sino que redefine el alcance de la serie con decisiones narrativas más arriesgadas, nuevas alianzas y un desenlace que deja abierta la puerta a una evolución a gran escala, consolidando a la serie como una historia donde el exceso es parte de su identidad.

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