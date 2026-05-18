El director de una de las mejores películas de terror del siglo pone patas arriba Cannes con su última locura. Su tráiler tiene una pinta espectacular

Pasan los años y, curso cinematográfico tras curso cinematográfico, la de Corea del Sur sigue demostrando ser la industria dominante en lo que a la calidad de sus producciones respecta. La nueva muestra de ello acaba de poner patas arriba el festival de Cannes, es la película más cara de la historia del país asiático, está dirigida por el responsable de una de las mejores películas de terror de la historia y su primer tráiler me ha dejado con las expectativas por las nubes.

Esperanza surcoreana

El título en cuestión se titula 'Hope', está firmado nada menos que por Na Hong-jin, autor de las magníficas 'The Chaser' y 'The Yellow Sea' y de esa barbaridad titulada 'El extraño' ('Goksung (The Wailing)'), y sus abultados 160 minutos de metraje encierran un cóctel de thriller, ciencia ficción, acción y supervivencia que ha recibido halagos como "una gloriosa obra de género" en el certamen galo, donde acaba de presentarse en sociedad.

Para la ocasión, Na ha reunido un reparto de primerísima categoría en el que Hwang Jung-min —'A Bittersweet Life'—, Jo In-sung —'Huída de Mogadiscio' ('Mogadishu')— y Jung Ho-yeon —'El juego del calamar' ('Squid Game')— forman el trío protagonista surcoreano, mientras que Michael Fassbender, Alicia Vikander y Taylor Russell hacen lo propio con el sector angloparlante dando vida a unos alienígenas que los comunes de los mortales no hemos podido ver hasta el momento.

En lo que respecta a su argumento, la sinopsis de 'Hope' nos cuenta lo siguiente:

Los refuerzos se han desviado para combatir los incendios forestales y se han cortado todas las comunicaciones. El jefe del puesto policial de Hope, Bum-seok, y la agente Sung-ae luchan por defender un pueblo de ancianos, mientras que en las montañas, Sung-ki y los lugareños que se han lanzado a la búsqueda de la bestia se ven, por el contrario, acosados por ella. Lo que comienza como ignorancia siembra la semilla del desastre, que se intensifica a través del conflicto humano hasta convertirse en una tragedia de proporciones cósmicas.

Ahora bien, ¿cuándo podremos echar el guante a la que promete ser una de las grandes majaderías del año, que muchos han comparado salvando las distancias con 'Mad Max: Furia en la carretera' ('Mad Max: Fury Road')? Por lo pronto, no tenemos fecha, pero sabemos que MUBI se ha hecho con los derechos de distribución en diferentes territorios europeos, incluyendo España, así que más pronto que tarde la tendremos en nuestros cines.

Probablemente, la primera parada del filme en nuestras tierras será en la próxima edición del Festival de Sitges —salvo milagros de última hora que la hagan aterrizar en San Sebastián—, así que solo nos queda esperar.

Si quieres una ración semanal de información y otras cosas relacionadas con el mundo del cine, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | Las mejores películas de 2026

En Espinof | Las mejores series de 2026











