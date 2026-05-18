Número 1 en 70 países y dura solo 51 minutos. Un especial brutal que mira directamente a John Wick

A pesar de ciertas voces que hablan (y hablamos) de la fatiga del superhéroe, hay que reconocer que a veces los datos no corresponden a la narrativa. Por lo menos si nos ceñimos a lo que se está viendo ahora mismo. Y entre lo más visto en estos últimos días está un mediometraje que nos recuerda por qué nos gusta tanto uno de los grandes antihéroes de Marvel.

Y es que, tras su puntual ausencia durante la temporada 2 de 'Daredevil: Born Again', los fans de los cómics hemos sido agasajados con una "presentación" protagonizada por Jon Bernthal como Frank Castle que está ahora mismo en lo más alto de Disney+ en nada menos que 70 países.

Castigados

Con una duración de tan solo 51 minutos, Disney+ estrenó el pasado miércoles 13 de mayo 'The Punisher: One Last Kill', un especial en el que vemos al personaje retirado, bajo el radar, con alguna que otra alucinación y planteándose qué hacer con su vida. Será entonces cuando una visita le provocará volver al caos en una historia de venganza.

Partiendo de una idea del propio Bernthal junto a Marcus Reinaldo Green, quien dirige el especial, 'One Last Kill' da lo prometido a los que esperaban un frenesí de violencia propia del Castigador. Si bien tarda en arrancar, cuando lo hace te tiene absorbido hasta que salen los créditos finales.

Eso sí, a mi juicio le faltaba algo más de chicha y de contexto a la historia. Ojo, siempre se agradece esta dosis de acción tan a lo 'John Wick' y similares, el primer acto requiere bastante paciencia por parte del espectador que no sabe exactamente qué está pasando.

Ahora toca esperar a ver si el aparente éxito de este especial sirve para una mayor presencia del personaje en, quizás, una serie propia.

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