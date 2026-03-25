'Daredevil: Born Again' baja el nivel en su temporada 2. La serie de Marvel ofrece una buena dosis de acción e intensidad pero le cuesta despegar

Admito que algún día me encantaría ver un documental (no un detrás de las escenas que al fin y al cabo que esté confeccionado por Disney y Marvel) sobre cómo ha sido el proceso de desarrollo de 'Daredevil: Born Again'. La serie de Marvel regresa a Disney+ con su temporada 2 y la primera impresión es que sigue arrastrando los problemas estructurales patentes en la primera.

Aquí he de decir que soy firme defensor de la serie. Su primera temporada me pareció, con sus peros, digna sucesora de la etapa de Netflix y, en líneas generales, fue fantástico volver a ver este cara a cara entre Matt Murdock (Charlie Cox) y Kingpin (Vincent D'Onofrio).

Sin embargo, uno de los fallos que señalé era no solo si se notaba más o menos cómo había pasado por un proceso de trituradora y recogida de pedazos con los cambios de showrunners y todo lo que pasó, sino también que el final era bastante anticlimático y no daba la sensación de cierre temporal sino que podían haber cortado ahí como en otro lado.

Arrancando en pleno valle argumental

Ahí ya daba la sensación de que, efectivamente, estábamos ante un corte a la mitad de lo que en un principio iba a ser una temporada única de 18 episodios. De aquellos polvos vienen estos lodos, como se suele decir, y es que esa sensación de que estábamos ante la mitad de una temporada se hace patente en el arranque de esta segunda entrega de 'Daredevil: Born Again'.

No es tanto lo que pasa sino cómo se va exponiendo. Los primeros compases de la temporada 2 son tranquilos, no exentos de acción, pero sí que algo más pausados y decididos a explorar el trauma y las consecuencias de la irrupción de Bullseye en el baile de gala y la imposición de la brigada anti vigilantismo en una nada velada (literalmente hacen una redada en la que detienen a varios latinos porque pueden) referencia a ICE.

Es el típico valle narrativo que en una temporada de 20 episodios (o mismamente de 13) ocuparía el tramo intermedio en lo que se va construyendo el acto final. Algo que no tiene sentido al inicio de una temporada, causando que se haga bastante cuesta arriba.

Esto no quiere decir que no tengamos una buena dosis de acción. Tenemos a Daredevil en la clandestinidad y su alter ego desaparecido intentando frustrar los planes criminales de Fisk. Unos planes que pasan por tráfico de armas y un puerto fuera de toda regulación y también por acabar con toda voz disidente en su proyecto para Nueva York.

Cómo digo más arriba, el problema no es tanto un tema argumental o de trama pero sí más narrativo, del cómo, y de decisiones a mi juicio erróneas. Personajes relativamente importantes en la temporada 1 o bien desaparecen (la ausencia de Punisher para protagonizar su propio especial) o bien son relegados a un segundo plano despojados de su potencia. Sobre todo en lo referente al, digamos, gabinete Kingpin.

Quizás sea porque 'Daredevil: Born Again' navega entre tantas aguas que el equipo de Dario Scardapone, su showrunner, no termina de encajarlo todo. Quiere ser thriller político, drama criminal y serie de superhéroes todo a la vez y no siempre sale airosa. Tramas como las de Daniel (Michael Gandolfini) y BB Urich (Genneya Walton) no terminan de explotar; algo parecido pasa con la de Heather (Margarita Levieva) y la exploración de su PTSD.

Fiel a sus señas de identidad y más allá de estos defectos, la verdad es que 'Daredevil: Born Again' sigue siendo intensa, oscura y mentiría si dijera que no se hace entretenida. Si bien le cuesta despegar, la temporada 2 va claramente in crescendo después de una apertura algo tropezada y nos da un final apoteósico que sabe a conclusión aun sabiendo que tendremos una temporada 3 en camino.

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