La mejor película animada de Netflix ya prepara su secuela. Y no, no es 'Las Guerreras KPop'

Es la mejor película de animación de Netflix, un atrevimiento estético de Sony y la película que hizo a muchos darse cuenta de que la animación por ordenador iba mucho más allá del "estilo Pixar". Y ahora, por fin, cuatro años después de su estreno, se ha anunciado que 'Los Mitchell contra las máquinas' tendrá segunda parte. Eso sí, con ciertos cambios sobre la original que, a priori, no nos deberían hacer temblar pensando en su futuro.

De gente rara para gente rara

Como confirma Variety, esta segunda entrega cambiará de director, dejando a Mike Rianda a un lado y dándole el honor de debutar a Guillermo Martínez (director de la historia en la primera película) y JP Sans (co-director de 'Los Tipos Malos 2'). El guion lo están escribiendo las hermanas Molyneux ('Bob's Burgers', posiblemente lo más parecido en tono a la película original) y solo sabemos que empezará su producción a inicios del año que viene. Vamos, que de momento tendremos que esperar tranquilos a su retorno.

Al igual que pasaba en la película anterior, será Sony quien cree la película y Netflix quien la distribuya, un acuerdo que ha sido más que satisfactorio... especialmente para el streamer, que, tras el éxito de 'Las Guerreras KPop', posiblemente va a hacer lo que sea por adquirir tantas películas de Sony como pueda.

Phil Lord y Christopher Miller seguirán siendo los productores y piezas clave para que la cosa llegue a buen puerto, y después del final de la primera parte tienen mucho con lo que jugar para llevar a buen puerto a esta familia disfuncional. Obviamente no hay fecha de estreno prevista, pero no la esperes para antes de 2028 ó 2029. Eso si no entra en el infierno de producción de la tercera entrega de 'Spider-man: un nuevo universo', claro. Crucemos los dedos.

En Espinof | Las 13 mejores comedias de los últimos años que recomiendo para alegrarte el día durante estas fiestas navideñas

En Espinof | Las mejores películas de 2025