Las mejores películas que ver en HBO Max en 2026 (por ahora)

¿Seguiremos el año que viene hablando de HBO Max o la fusión con Paramount llevará a otro cambio de nombre? Mientras seguimos preguntándonos una de las cuestiones más latentes de la industria, es el momento de repasar lo que, por ahora, sí tenemos en la plataforma. O sea, los estrenos exclusivos de Warner que no pueden encontrarse en otro sitio. Aunque este año han llegado maravillas como 'Paddington 2', en este caso me voy a ceñir tan solo a los estrenos que llegan directamente de las salas. Eso sí, os recomiendo echar un buen vistazo al catálogo, porque hay un poco de todo y para todos. ¡Dicho esto, zambullámonos de lleno en las mejores películas de 2026 en HBO Max!

Alien: Romulus

Dirección: Fede Alvarez Reparto: Cailee Spaeny, David Jonsson, Archie Renaux, Isabela Merced, Spike Fearn

Tras años dando bandazos, 'Alien' volvió a ser lo que era en esta intercuela inesperada que transcurre entre las dos primeras películas de la saga, y que bordaba la sensación de claustrofobia de las entregas de Ridley Scott, añadiendo nuevos detalles para los fans y trayendo guiños y personajes del pasado. No es la mejor película de ciencia ficción del mundo, pero los fans de 'Alien' llevaban tiempo deseando tener algo que hiciera justicia a los personajes.

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Cumbres borrascosas

Dirección: Emerald Fennell Reparto: Margot Robbie, Jacob Elordi, Hong Chau, Shazad Latif, Alison Oliver, Martin Clunes

La película que más dio de qué hablar a inicios de 2026. Odiada por los fans del libro, amada por los que entendieron el juego de su directora, 'Cumbres borrascosas' llevaba a Catherine y Heathcliff a otro nivel de, por qué no decirlo, absoluta cachondez. Una película excesiva a todos los niveles, con un punto absurdo, que incide en la interpretación que Fennell hace de los personajes de Emily Brontë más que en los de la propia novela. Para ver e intentar comprender.

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¡La Novia!

Dirección: Maggie Gyllenhaal Reparto: Jessie Buckley, Christian Bale, Peter Sarsgaard, Annette Bening, Jake Gyllenhaal, Penélope Cruz

Una de las películas más incomprendidas de 2026 llega a streaming para que otro tipo de público juzgue si el varapalo que se le dio fue justo o no. Su gran problema fue algo de lo que, precisamente, adolecen muchas películas ahora: la creatividad. Gyllenhaal lo dio todo, y el resultado es tan efectivo como lioso, pero al mismo tiempo de lo más interesante si se le abre un poquito de corazón a una película imperfecta cuyo único delito fue intentar ir más allá.

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