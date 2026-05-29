Nicolas Cage no es Peter Parker en 'Spider-Noir'. Los creadores de la serie eligieron a otro personaje, y tiene mucho sentido: "No es un chaval de instituto"

Si una cosa nos enseñó 'Spider-Man: Un nuevo universo' es que no existe una única versión de Spider-Man. La película animada de 2018 ya nos introdujo a un Spider-Man Noir interpretado por Nicolas Cage, que ahora ha saltado a Amazon Prime Video con su propia serie de televisión, 'Spider-Noir'.

Ahora bien, ni este "The Spider" es el mismo exactamente que el de la película de animación, ni tampoco es como otros "Spider-Men" que conocíamos. Porque, para empezar, ni siquiera es Peter Parker.

Las reglas son las reglas

En 'Spider-Man: Un nuevo universo', la versión noir del superhéroe se llamaba Peter Benjamin Parker, pero el protagonista de la serie 'Spider-Noir' tiene un nombre diferente: Ben Reilly.

Para los fans de los cómics es un nombre más que conocido, ya que Ben Reilly es un clon de Peter Parker que fue creado para luchar contra él pero que se terminó convirtiendo en uno de sus mayores aliados. Con el tiempo, Ben Reilly se ha terminado convirtiendo en un personaje muy querido por los fans y en un superhéroe con varios alias, incluyendo la Araña Escarlata. Y en realidad, usar a Ben Reilly para 'Spider-Noir' fue una elección obvia para los creadores de la serie.

Es una decisión que tiene mucho sentido para la marca del personaje, ya que existen reglas muy concretas sobre cómo debe ser Peter Parker en cine y televisión: Peter Parker es un hombre blanco, heterosexual, y jamás debe ser visto fumando, bebiendo alcohol o consumiendo drogas, entre otras muchas cosas.

Y en 'Spider-Noir', el personaje de Nicolas Cage se emborracha, se mete en peleas y se distancia mucho del Peter Parker adolescente que en Marvel y Disney quieren preservar.

"Peter Parker es un sinónimo de chaval de instituto. Un chico, que aún está creciendo", explicó Oren Uziel, el showrunner de 'Spider-Noir', a Esquire. "Este personaje es muy diferente del Peter Parker de las películas. Es más mayor y está más cansado, no se achanta a la hora de darle un puñetazo en la cara a un tío cuando está borracho".

Además, ahora mismo la versión de Tom Holland en el Universo Marvel es el Peter Parker principal en pantalla y para muchos espectadores más casuales podría ser confuso presentar a Nicolas Cage como un Peter Parker alternativo. La propia serie también trata de alejarse lo justo de la marca de "Spider-Man", renombrando el título simplemente como "Spider-Noir" y la identidad alternativa de Reilly como "The Spider".

Una decisión que, aunque pueda resultar un tanto confusa, también ha permitido a Uziel, Phil Lord y Chris Miller mucha más manga ancha para contar su historia de detectives en sus propios términos y sin las restricciones que implica escribir a Peter Parker. Aunque, como ya adelantaron Lord y Miller, la propia serie termina justificando por qué Nicolas Cage es Ben Reilly.

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