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Entre Nintendo, Marvel y 'Star Wars': ya sabemos cuándo se estrenará la precuela de 'Acorralado (Rambo)' y va contra todo

Eso sí, tendremos que ver si Noah Centineo mueve a las masas igual que lo haría Sylvester Stallone

Rambo
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Si hace tiempo que no miras el calendario de estrenos del año, te invito a hacerlo para saber lo que es el estrés: no hay semana sin al menos un estreno potente, uno tras otro, en fila. Las productoras se han empeñado en que este año sea el retorno definitivo post-pandémico y llevan camino de demostrar que al cine lo mataron antes de tiempo. Y lo mejor es que 2027 pinta aún mejor.

No siento las piernas

Ayer, Lionsgate anunció, como vemos en Variety, que 'John Rambo', la precuela de 'Acorralado', se estrenará en cines el 4 de junio de 2027, dando inicio al verano cinematográfico del año que viene. Y, por si tenías alguna duda, ya está sobrecargado a un año vista con los éxitos y fracasos del mañana. En particular, 'John Rambo' está en un sandwich de estrenos entre 'Star Wars: Starfighter' (28 de mayo) y 'Spider-man: Beyond the Spider-verse' (11 de junio). Estrés puro.

Hay que tener en cuenta que solo en mayo y junio de 2027 también tendremos 'The Legend of Zelda' (técnicamente se estrenará el 30 de abril, pero vaya) 'La resurrección de Cristo, parte 1', el retorno de 'Paranormal Activity', 'Cómo entrenar a tu dragón 2', la precuela de 'Ocean's Eleven' y 'Shrek 5'. Lo de que el cine ha vuelto a recuperar el interés del público no es un eufemismo: están a pico y pala dándolo todo por volver a vender entradas.

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Con este panorama es difícil saber si 'John Rambo' tendrá éxito, sobre todo teniendo en cuenta que Sylvester Stallone se quedará a un lado y le dará la batuta a Noah Centineo. Lo interesante del proyecto es que lo dirige Jalmari Helander, el de 'Sisu', así que podemos esperar una salvajada a todos los niveles. Si será suficiente para parar a Nintendo, Star Wars y Spider-man en un triplete aparentemente imparable, está por ver. Desde luego, falta de confianza no tiene.

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