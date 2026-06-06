Hoy en streaming, la película ideal para los fans de Satoru Gojo. Uno de los mejores arcos de 'Jujutsu Kaisen' con la versión definitiva que solo vimos en cines

Aunque la gran llegada a los cines de la franquicia de 'Jujutsu Kaisen' fue con su película precuela, desde entonces el anime de hechiceros ha ido tomando nota para pasar por la pantalla grande varias veces. Sin duda la vez que más redonda la salió fue con un recopilatorio del Arco del Pasado de Gojo, una de las tramas más devastadoras de toda la historia... y que mejor se presta al formato película.

Toca rebobinar

El Arco del Pasado de Gojo fue un arco contenido, de apenas 5 episodios, con el que arrancó la segunda temporada del anime. A pesar de que no es demasiado largo, es uno de los arcos más fascinantes de todo 'Jujutsu Kaisen', ya que nos devuelve a los días como estudiantes de Satoru Gojo y Suguru Geto y vemos de primera mano cómo se plantan las semillas para los grandes problemas del presente a los que se enfrenta Yuji Itadori y compañía.

En 2025 MAPPA recopiló este arcó en formato película bajo el nombre 'Jujutsu Kaisen: El tesoro escondido/ El tesoro perdido' y lo pudimos ver temporalmente en cines. Y si en su momento nos lo perdimos, ahora Crunchyroll ha añadido esta versión a su plataforma, que hasta ahora estaba perdida.

'Jujutsu Kaisen: El tesoro escondido/ El tesoro perdido' apenas dura 1 hora y 50 minutos para darnos una historia contenida, con un genial equilibrio entre drama y acción, y algunas de las mejores secuencias de animación de todo el anime. No solo se trata de una recopilación de lo que se vio en su día en la serie, sino que también vino con retoques visuales, escenas con un nueva edición, ilustraciones añadidas e incluso una escena original que recuperaba los geniales "Juju Sanpos" de la primera temporada.

Especialmente para los fans de Satoru Gojo, es un arco imprescindible y también una manera redonda de entrar a 'Jujutsu Kaisen', ya que se ambienta mucho antes de la serie principal. Una película clave para entender la relación de Gojo y Geto y la gran tragedia que ocurre más adelante en su historia. Si un arco de 'Jujutsu Kaisen' se presta a ser visto como película, sin duda es este.

En Espinof | El "Trío Oscuro" de la Shonen Jump: cómo 'Jujutsu Kaisen', 'Chainsaw Man' y 'Hell's Paradise' han revolucionado el mundo del anime

En Espinof | 4 animes con buenas dosis de acción, gore y horror si 'Chainsaw Man' te ha dejado con ganas de más