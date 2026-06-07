El reparto de 'Buffy, cazavampiros' se despide de Anthony Head tras su muerte: "Era amable, sabio y un guía en tiempos difíciles"

Este fin de semana, entre conciertos en el Primavera Sound y regresos de los 'Masters del Universo', la vida ha dado otro mazazo a todos aquellos que crecimos pasando buena parte de nuestra existencia sentados delante del televisor con la noticia del fallecimiento a los 72 años de edad de Anthony Head: el actor y cantante británico que dio vida al encantador Rupert Giles en la eterna serie 'Buffy, cazavampiros'.

Las hijas del actor, Emily y Daisy, comunicaron a BBC News la triste defunción asegurando que el intérprete "falleció en paz y rodeado de su familia debido a complicaciones derivadas de una neumonía", recordando a Head como "un padre extraordinario" y afirmando que "ha sido y siempre será un honor y un privilegio ser sus hijas y haber presenciado de primera mano el impacto que él mismo y su trabajo han tenido sobre muchas personas".

Adiós a Anthony Head desde el Buffyverse

Cuando el reparto de la serie capitaneada por Joss Whedon aún no se había recompuesto del temprano fallecimiento de Nicholas Brendon, que nos dejó el pasado mes de marzo, Sarah Michelle Gellar, David Boreanz, James Marsters y el resto de estrellas del show han recordado en sus redes sociales a un compañero, un amigo y un mentor que hizo de su paso por 'Buffy' una experiencia aún más especial.

Mientras que Boreanz, que dio vida a Angel, rindió tributo al actor con una historia de Instagram acompañada de un escueto "DEP. Tenía un alma muy amable y generosa", Sarah Michelle Gellar optó por publicar un carrusel con una descripción no mucho más extensa, pero sí más emotiva:

‘Dile a Giles que ya lo he entendido y que estoy bien’. Bueno, yo no lo he entendido y no estoy bien. Con todo, sé que soy afortunada porque te conocí. Gracias a Daisy y Emily, quienes no solo compartieron a su padre conmigo, sino con el mundo".

James Masters, Spike en la serie, publicó el siguiente texto en un post de Instagram:

Hay un vacío en el mundo. Anthony Head nos ha dejado. Fue una presencia inquebrantablemente amable y firme en el set de Buffy, y el mejor actor del elenco. Era el mejor de nosotros. Tuve la suerte de haberlo conocido y de haber aprendido de él. Dejó el mundo como un lugar mejor gracias a su presencia. Gracias Tony por todo lo que diste.

Por otro lado, Eliza Dushku, que interpretó a Faith, ha dado gracias a "Tony H" por "cada escena y cada momento compartido", mientras que Charisma Carpenter —Cordelia— firmó una publicación muchísimo más extensa de la que podemos extraer el siguiente párrafo en el que reivindica el impacto de Head y su personaje en el fandom de todo el mundo:

Tony dio vida a un personaje que, para muchos, fue la figura paterna que necesitaban pero que no tenían en casa. Los fans de todas partes seguramente están de luto, y por eso lo lamento profundamente.

Emma Caulfield, Anya en 'Buffy, cazavampiros', recordó un día concreto junto a Anthony en un post de Instagram:

Esto se hizo en el metro de Londres en 2011. Fui a visitar a mi amigo Tony al set de The Iron Lady (La dama de hierro). Almorzamos, fuimos a una tienda de discos, cenamos, tomamos unas copas y nos reímos hasta que nos dolió el estómago. Fue un día perfecto. Hubo muchos de estos momentos con este ser humano increíble a quien tuve la suerte de llamar mi amigo durante 27 años. Era amable, sabio y un guía en tiempos difíciles. Fuiste muy amado. Imposible de expresar en un texto. Se te extraña mucho. Descansa en paz con tu hermosa Sarah-Emma.

Y, por supuesto, no podía faltar el recuerdo de Alyson Hannigan:

Este corte es tan profundo que temo que nunca pueda sanar.

¡Oh Tonal… estoy tan agradecida de haberte tenido en mi vida! Quiero decir un millón de cosas maravillosas sobre ti y, sin embargo, parece que no puedo encontrar las palabras que te hagan justicia. Te quiero mucho y te echaré de menos por siempre. QEPD.

Si leyendo todas estas despedidas se te ha hecho un pequeño nudo en la garganta, solo puedo darte la bienvenida al club. Gracias a Anthony Head por tantas tardes y noches de diversión y escapismo y que descanse en paz.

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