"Hay personas que dejan huella sin siquiera intentarlo". Sarah Michelle Gellar y otras estrellas de 'Buffy', cazavampiros' rinden tributo a Nicholas Brendon

He de confesar que, pese a no ser de esas personas que suelen quedar terriblemente afectadas por el fallecimiento de una celebridad, la muerte de Nicholas Brendon ha golpeado fuerte. El actor, que tantas tardes de refugio adolescente me regaló en 'Buffy, cazavampiros', nos dejó hace un par de días a los 54 años de edad por causas naturales, con una legión de millennials lamentando la funesta noticia en redes sociales.

Estacas, música y mecedoras

Por supuesto, los fans no somos los únicos que manifestado nuestro pesar por la defunción, con sus compañeros de reparto en la mencionada serie creada por Joss Whedon publicando un buen número de publicaciones en sus redes sociales a modo de recordatorio. Estos, como no puede ser menos, han incluido a Sarah Michelle Gellar, protagonista del show, quien compartió en Instagram una imagen con Brendon acompañada del siguiente texto:

"Nunca sabrán lo difícil que es ser quien no es elegido. Vivir tan cerca de los focos y que nunca te iluminen. Pero yo lo sé. Veo más de lo que nadie imagina, porque nadie me está mirando a mí". Te vi, Nicky. Sé que estás en paz, en esa gran mecedora allá en el cielo.

Alyson Hannigan, que dio vida a Willow en la serie, hizo lo propio con un fotograma de su personaje y el de Brendon abrazados y la siguiente misiva:

Mi dulce Nicky, gracias por años de risas, amor y Dodgers. Pensaré en ti cada vez que vea una mecedora. Te quiero. DEP.

Mucho más extenso ha sido el post de Charisma Carpenter, que interpretó a Cordelia Chase, la novia de Xander en el instituto. En él, junto a una fotografía en la que aparece junto a Gellar, Hannigan, Seth Green y Brendon, recordó, entre otras cosas, la pasión de Nicholas por la buena música noventera.

Echaré de menos la versión del hombre que alguna vez conocí: alguien que era muy cálido y amoroso. Era tierno, divertido, ocurrente, humilde y sumamente talentoso. Amaba cada escena que compartíamos por aquel entonces. Siempre me mantenía alerta, nunca decía una frase de la misma forma dos veces, obligándome a ser mejor actriz a través de la escucha.

Siempre lo recordaré en mi mente, en su tráiler con la puerta abierta de par en par, en su mecedora, fumando un cigarrillo y escuchando música. Desde su tráiler, al que daba mi ventana en el set, podía escuchar a todas las bandas que ejemplifican los años 90 pero que también, para mí, están ligadas al recuerdo de Nicky. Bandas como: Oasis, Red Hot Chili Peppers, STP, Foo Fighters, OMC, Green Day, Nirvana, Soundgarden, Alice in Chains, Sublime, Creed, Barenaked Ladies, Green Day, Smashing Pumpkins, The Cranberries, Lauryn Hill, Blink-182, 311, Blur, Garbage, Counting Crows, Goo Goo Dolls. Extraño esos días y hoy me aferro a esos recuerdos de él.

Otro de los compañeros de reparto de Brendan que ha decidido homenajearle en sus redes sociales ha sido David Boreanaz, el icónico Angel, que ha recordado cómo era trabajar con su amigo.

Hay personas con las que trabajas y luego hay personas con las que compartes la vida. Nick era de los segundos. Algunos momentos parecen pequeños sobre el papel: una risa entre tomas, una mirada que dice "lo tenemos bajo control", el entendimiento silencioso de presentarse y hacer el trabajo juntos. Pero esas son las cosas que perduran. Él transmitía algo real; ni perfecto, ni pulido, simplemente real. Y en este negocio, eso importa más que casi cualquier otra cosa. No siempre podemos elegir cuánto tiempo se queda alguien en la historia, solo que estuvieron aquí. Y él estuvo… Descansa en paz, hermano. Hay personas que dejan huella sin siquiera intentarlo.

Para terminar, no podemos olvidar el mensaje de James Marsters, que compartió set con Brendan dando vida a Spike.

Me entristece escuchar las noticias de la muerte de Nick. Era un actor brillante y talentoso, y fue una delicia trabajar con él en una serie que fue un punto álgido en nuestras vidas. Espero que su familia tenga el espacio que necesita para el duelo.

En lo que a mí respecta, jamás voy a olvidar la pequeña conversación que compartí con él en el Festival de Sitges después de la proyección de la genial 'Coherence' y lo absurdamente agradable que fue en todo momento. Hasta siempre, Nicholas.

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