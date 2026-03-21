Muere a los 54 años Nicholas Brendon. Adiós al gran Xander de 'Buffy, cazavampiros'

Vaya semana (larga) aciaga para el Buffyverso y sus fans. Y también en general para cinéfilos y seriéfilos con las muertes de esta semana. Hoy nos enteramos del fallecimiento de Nicholas Brendon al que muchos quisimos como el grandísimo Xander de 'Buffy, cazavampiros'. El actor tenía 54 años.

Según la familia, Brendon falleció mientras dormía por muerte natural. Natural, pero también condicionada por su estado de salud ya que en 2023 el actor reveló que había sufrido un infarto y tenía un problema congénito en el corazón, lo cual le mantenía medicado.

Además, tenía síndrome de cauda equina, lo cual le hizo someterse a varias cirugías. Sin embargo, su cuadro médico no le derrumbó los ánimos en ningún momento. De hecho, la familia asegura que en ese sentido Nicholas «se mostraba optimista sobre el futuro en el momento de su fallecimiento.»

Adiós Xander

Nacido en 1971, Brendon decidió cambiar su sueño de ser un jugador de baseball por una carrera en la interpretación como una manera de tratar su tartamudez, condición de la que se hizo adalid durante años. Su primer intento en el mundo del espectáculo no fue muy allá, dejándolo para estudiar medicina (pero lo dejó) y trabajando durante un tiempo de lo que sea.

Su gran papel le vino desde luego como uno de los coprotagonistas de 'Buffy, cazavampiros' en el papel de Xander quien, junto a su mejor amiga Willow (Alyson Hanningan), se convierten en los inseparables escuderos de Buffy Summers.

El de 'Buffy' fue su papel por el que más reconocido es, pero después de su paso por la serie participó en un par de docenas de series y películas más. Destaca su papel protagonista en 'Kitchen Confidential', basada en las memorias de Anthony Bourdain; o su papel recurrente en 'Mentes criminales' como Kevin Lynch.

Actor lleno de luces y de sombras (tuvo un pasado conflictico de alcoholismo y vandalismo), siempre nos quedará su encanto. Descanse en paz.

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