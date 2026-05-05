¡Rumbo a Alabasta desde Netflix! El anime de 'One Piece' suma más capítulos en la plataforma para continuar la épica travesía por la Grand Line

Poquito a poco en Netflix se están poniendo al día con el anime de 'One Piece'. Porque aunque ya desde hace algún tiempo podíamos seguir el estreno de los nuevos episodios de la serie aún lo teníamos complicado para ponernos al día desde el principio.

Ya desde el año pasado, la plataforma está haciendo un esfuerzo espectacular para recuperar el anime desde el principio, y con un nuevo doblaje en castellano. Los capítulos van llegando en pequeñas tandas, y en nada tenemos una nueva actualización del Arco de Alabasta.

Las últimas etapas...

Ya en abril, Netflix dio el pistoletazo al Arco de Alabasta en el anime, por si nos habíamos quedado con más ganas de aventura tras la segunda temporada del remake en acción real. Y el próximo 15 de mayo llegan más capítulos a la plataforma para continuar el visionado.

A partir de la próxima semana tendremos disponibles de los capítulos 78 a 92. Esto es: todo el Arco de Drum con el consiguiente reclutamiento de Tony Tony Chopper para la tripulación. Y, si esta versión revisada del anime sigue la tendencia hasta ahora, podemos esperar que Chopper tenga una nueva voz en castellano (y esperemos que tan monísima como su versión en el live action).

Después tan solo quedarían los capítulos 92 a 130 para cerrar esta etapa del anime con el final del Arco de Alabasta. Si Netflix sigue con este ritmo, es muy posible que para junio o julio lleguemos a la conclusión del arco con algunas de las escenas más icónicas de todo 'One Piece'. Tras esta etapa vendría Skypiea, Water 7 y cerca de mil capítulos más antes de llegar al actual Arco de Elbaph que se está pudiendo semanalmente en la emisión del anime, así que aún nos queda 'One Piece' para rato.

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