'One Piece', temporada 3. Todo lo que sabemos sobre la serie de Netflix y la batalla de los Sombrero de Paja para liberar Alabasta

La segunda temporada de 'One Piece' por fin llegó en 2026 a la Netflix para retomar las aventuras de Luffy. Los Sombrero de Paja se han metido en el Grand Line y de paso se han echado encima nuevos enemigos: la compañía de mercenarios conocida como Baroque Works.

Ahora que ya se ha presentado oficialmente a la princesa Nefertari Vivi y que hemos sumado a Tony Tony Chopper a la tripulación, es hora de poner rumbo hacia Alabasta. Es el momento perfecto para repasar todo lo que sabemos sobre la temporada 3 de 'One Piece' de Netflix, desde el reparto hasta cuándo podremos verla en la plataforma.

¿Cuándo se estrena esto?

La verdad es que la segunda temporada de 'One Piece' nos tuvo mordiéndonos las uñas y tardó dos años y pico en llegar. Por suerte, en Netflix han pillado carrerilla con la producción y la tercera temporada ya se está rodando en Sudáfrica.

Además, en marzo de 2026 nos dieron una alegría confirmando que podemos esperar los nuevos capítulos para algún momento de 2027. Por el momento no se han mojado más con la fecha, pero quizás podamos apuntar a un posible estreno en verano para el regreso de 'One Piece'.

Primeros vistazos

Por ahora Netflix se está guardando muy bien los primeros vistazos oficiales a la tercera temporada de 'One Piece' y el tráiler todavía tardará en llegar. Aunque si que han desvelado el logo oficial, con el título de 'One Piece: La batalla de Alabasta', mostrando el desierto y adelantando los poderes de arena de uno de los grandes villanos de la serie.

Nuestra tripulación

Podemos esperar que todo el reparto principal de 'One Piece' se mantenga. Empezando por Iñaki Godoy como Monkey D. Luffy, Mackenyu como Roronoa Zoro, Emily Rudd como Nami, Jacob Romero como Usopp, y Taz Skylar como Sanji. Ahora tenemos a dos nuevos miembros en la tripulación: Nefertari Vivi, interpretada por Charithra Chandran, y Tony Tony Chopper, a quien presta su voz Mikaela Hoover.

Respecto a los miembros de Baroque Works, ya tenemos confirmado a Joe Manganiello como Mr.0/Sir Crocodile y Lera Abova como Miss All Sunday/Nico Robin, y también que les veremos más a menudo en esta tercera temporada.

Sendhil Ramamurthy regresará como el rey Nefertari Cobra, y también contaremos de nuevo con Callum Kerr y Julia Rehwald como el Capitán Smoker y Tashigui. Es muy posible que también se dejen caer Morgan Davies como Koby, Aidan Scott como Helmeppo y Vincent Regan como Vice-Admiral Garp.

Ahora bien, la tercera temporada viene con nuevos fichajes importantes: Xolo Maridueña interpretará a Portgas D. Ace, el hermano de Luffy, y Cole Escola a Mr. 2 Bon Clay, uno de los agentes más letales de Baroque Works. También tenemos confirmados a Awdo Awdo como Mr.1 y Daisy Head como Miss Doublefinger.

Detrás de las cámaras

Aunque deja sus referencias al anime, la serie de 'One Piece' adapta directamente desde el manga de Eiichiro Oda. Tras la salida de Matt Owens como showrunner, hemos tenido un reajuste del equipo creativo, y ahora Joe Tracz e Ian Stokes serán los showrunners, guionistas y productores ejecutivos principales.

El propio Eiichiro Oda también supervisa la serie como productor ejecutivo, junto a Marty Adelstein y Becky Clements de Tomorrow Studios y Tetsu Fujimura, Chris Symes, Christoph Schrewe y Steven Maeda.

Respecto a cuántos capítulos podemos esperar, por ahora Netflix ha sido muy consistente con ocho episodios por temporada, por lo que la tercera temporada del live action debería tener la misma duración.

¿De qué tratará?

La tercera temporada de 'One Piece' seguirá adaptando la Saga de Alabasta del manga de Eiichiro Oda. La segunda temporada ya nos introdujo en la Grand Line y sus variopintas islas, pero la tercera se centrará exclusivamente en el reino de Alabasta, la siguiente parada en nuestro viaje tras dejar atrás Drum Island.

Netflix también lo deja muy claro con el subtítulo de esta tercera tanda de capítulos: "La batalla de Alabasta". Será el enfrentamiento definitivo contra Baroque Works y sus pesos más pesados, empezando por Mr.0 y Miss All Sunday, a quienes ya hemos podido ver en la segunda temporada de la serie, y promete subir las apuestas como nunca hasta el momento.

"Es un giro muy dramático", explicó Chandran, Vivi en el live action. "Creo que es la temporada más seria hasta la fecha, y ves un lado más maduro de Vivi y Luffy. Sigue teniendo todas las cosas clásicas de 'One Piece', pero creo que ves que Vivi y Luffy realmente se debaten y tratan con asuntos muy importantes. muy serios. La temporada 2 es más divertida y juguetona, es genial ver ese contraste con la tercera. Hay un montón de alegorías con lo que está pasando alrededor del mundo."

Iñaki Godoy promete que el tono cambiará en la tercera temporada, y que "hay mucha más narrativa en las peleas", y que serán diferentes a lo que hemos visto hasta ahora.

Cómo ponerse al día

Tenemos las dos primeras temporadas del live action de 'One Piece' disponibles en Netflix, además de un podcast oficial con Eiichiro Oda y el reparto desvelando secretos y curiosidades sobre cómo se hizo la serie.

Si la espera hasta la tercera temporada de 'One Piece' se nos hace bola, podemos ir metiéndonos en el reino de Alabasta con el anime, también disponible en Netflix y en Crunchyroll.

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