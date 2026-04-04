La temporada 2 de 'One Piece' ya ha introducido a Nika mucho antes que en el anime, y todas las referencias no son tan fáciles de encontrar

La segunda temporada de 'One Piece' de Netflix ha marcado una nueva etapa decisiva para Luffy y su tripulación: los ha metido de lleno en el Grand Line. Han dejado atrás su mar natal para meterse en una ruta peligrosísima con islas de todo tipo, y durante sus viajes llegaron a Little Garden.

Esta parte de la serie ha marcado la introducción de los gigantes Dorry y Broggy y su cultura, que en el anime está trayendo muchísima cola. Pero aunque los fans del manga de Eiichiro Oda hayan tardado décadas en llegar a Elbaph, en el live action de Netflix ya nos han introducido a Nika muchísimo antes de tiempo.

¡Atención! Este artículo contiene spoilers tanto del live action de Netflix como de la serie de anime.

Leyendas de antaño

El nombre de Nika no apareció en 'One Piece' hasta el final de la Saga de Wano, a las puertas de introducir el Gear 5 de Luffy con su transformación definitiva. Ahora sabemos que la fruta de Luffy es mucho más de lo que siempre habíamos creído, ya que en realidad se nota de una fruta Hito-Hito, Modelo: Nika, que le da los poderes del antiguo dios del Sol.

Nika es una deidad antigua con una fuerte conexión con el Siglo Vacío y de la que aún estamos descubriendo cosas. Uno de los detalles más importantes es que es una deidad originaria de Elbaph, o al menos venerada por los gigantes, y en la serie de Netflix se ha presentado este detalle mucho antes.

Durante su duelo diario, los gigantes Dorry y Broggy invocan el nombre de Nika para guiarles en el combate, además de que dejan caer varias referencias a su dios durante los capítulos de Little Garden. Además, Dorry tiene una figura de Nika en mesilla y podemos reconocerla por su pelo rizado, con un aspecto muy similar al de Luffy con el Gear 5, y la espada con la que se suele representar su figura.

El live action de Netflix también se adelantó un poco al manga y el anime, ya que junto a la figura de Nika y la de Brogy tenemos una estatuilla del príncipe Loki, o al menos de cómo se solía representar su silueta antes de revelar su aspecto oficial.

No solo eso, sino que Luffy además ha dejado un pequeño guiño a su futuro como la encarnación de Nika. En el segundo capítulo de 'One Piece', cuando canta y baila para animar a Laboon, hace la icónica pose de Nika saltando, con la que se suele representar al dios del Sol... Adelantando que el destino de Luffy en realidad siempre ha estado marcado.

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