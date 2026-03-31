'One Piece' nos lleva a la tierra de los gigantes. El arco de Elbaph presenta a Loki a lo grande y nos prepara para el inminente regreso del anime

Vamos calentando motores, que esta semana arranca oficialmente la temporada de primavera de anime y con ella regresa 'One Piece'. Toca recordar que además la serie se marca un momento histórico, porque a partir del Arco de Elbaph pasará a ser estacional como los animes modernos y solo emitirá una tanda de capítulos al año.

Apenas quedan unos días para el regreso de Luffy y compañía, que además por fin llegan a la tierra de los gigantes y han dejado ver un nuevo vistazo que pone las expectativas por las nubes.

Aquí puede pasar de todo

Ya sabemos que estamos oficialmente en la Saga Final de 'One Piece', y después de años esperando finalmente llegamos a Elbaph. Este va a ser un arco con muchas sorpresas y revelaciones del pasado, y entre otras cosas marca la introducción oficial del príncipe Loki, del que también llevamos oyendo hablar desde hace décadas.

El tráiler nos ha dejado ver un vistazo espectacular a lo que está por venir en este nuevo arco, y especialmente ha dejado ver mucho del primer encuentro de Loki y Luffy. Además, se confirma que Yuuichi Nakamura prestará su voz al príncipe de los gigantes.

'One Piece' se ha marcado un fichaje estelar con Nakamura, que quizás nos suene más como Satoru Gojo en 'Jujutsu Kaisen', Tsukasa en 'Dr. Stone', Bruno Bucciarati en 'JoJo's Bizarre Adventure' o Tetsuro Kuro en 'Haikyuu!!'.

El anime de 'One Piece' arranca esta nueva etapa el próximo 5 de abril, y tenemos confirmados un total de 26 episodios para todo 2026. Ya sabemos que podremos seguir los nuevos capítulos en simulcast en Crunchyroll, AnimeBox, y Netflix, aunque en esta plataforma la emisión arrancará una semana más tarde, el 11 de abril.

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