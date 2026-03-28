'Witch Hat Atelier', 'Akane-banashi', el final definitivo de 'Boku no Hero Academia', y más. Los animes de primavera 2026 más esperados y dónde se pueden ver en streaming

Ya el año ha empezado de miedo con los bombazos de Jujutsu Kaisen' y 'Frieren: Beyond Journey's End', pero el trimestre se ha pasado volando y tenemos por encima una nueva temporada de anime.

En abril arrancan las series de primavera, y tenemos unos cuantos regresos esperadísimos y también el estreno inminente de algunos de los animes más potentes del año. Esta primavera de 2026 promete ser espectacular, especialmente si somos fans de los animes de fantasía, aunque viene muy variadita y tampoco se olvida del thriller y el romance.

Dorohedoro

Después de seis años de espera llega por fin la segunda temporada de 'Dorohedoro', el peculiar anime de fantasía oscura de MAPPA. El 1 de abril llega con un estreno doble a Netflix y Crunchyroll para continuar la venganza de Caimán, un hombre que fue maldito por un hechicero y ahora tiene una cabeza de lagarto.

Rompiendo el hielo

Si lo nuestro son las comedias románticas, 'Rompiendo el hielo' ('Koori no Jyōheki') aterriza el 2 de abril en Netflix. Koyuki Hikawa es una chica muy tímida que prefiere no relacionarse con otros y mantener las distancias... hasta que conoce a Minato Amamiya.

Dr. Stone: Science Future - Part 3

El final definitivo de 'Dr. Stone', que estrena la última parte de su temporada final el 2 de abril en Crunchyroll. Este anime postapocalíptico se ambienta más de tres mil años en el futuro, cuando toda la humanidad ha sido convertida en piedra y un pequeño grupo trata de recuperar la civilización a base de avances científicos.

Go For It, Nakamura-kun!

¡Otra de romance adolescente! En este caso tenemos 'Go For It, Nakamura-kun!, que salta a anime a partir del 2 de abril en Crunchyroll. Nuestro protagonista es Okuto Nakamura, un chico de 16 años que aún no ha salido del armario y está enamoradísimo de su compañero de clase Aiki Hirose, aunque todavía no ha tenido el valor de hablar con él.

That Time I Got Reincarnated as a Slime - Temporada 4

También regresa esta primavera uno de los reyes absolutos del género isekai: 'That Time I Got Reincarnated as a Slime' ('Tensei Shitara Slime Datta Ken'). Su cuarta temporada arranca el próximo 3 de abril en Crunchyroll para seguir adaptando las novelas ligeras de Fuse sobre Rimuru Tempest, el limo más poderoso del mundo.

Akane-banashi

Uno de los mangas más peculiares del momento arranca con su propia adaptación a anime. 'Akane-banashi' sigue Akane Osaki, quien está fascinada por el arte narrativo del rakugo desde que era pequeña y ahora entrena en secreto para convertirse en una maestra. A partir del 4 de abril lo tenemos en AnimeBox.

Mao

Tras 'Ranma 1/2' e 'Inuyasha', Rumiko Takahashi no se ha estado quieta y ha seguido dibujando manga. Su obra más reciente es 'Mao', un thriller sobrenatural con viajes en el tiempo y exorcistas centrado en Nanoka Kiba, una adolescente que viaja a la era Taisho y es atacada por un demonio. El 4 de abril arranca su emisión en AnimeBox.

Ascendance of a Bookworm - Temporada 4

Este encantador isekai se ha ganado su fama merecidamente, y regresa después de cuatro años de espera con su cuarta temporada. Lo nuevo de 'Ascendance of a Bookworm' aterriza el 4 de abril en Crunchyroll para continuar la historia de Myne, quien se reencarna en otro mundo en el que los libros son un lujo y ella decide empezar a crear e imprimir sus propios tomos.

Daemons of the Shadow Realm

Este mes viene potente para la fantasía uno de los estrenos más esperados es 'Yomi no Tsugai', también conocido como 'Daemons of the Shadow Realm' y 'Espíritus del inframundo'. Adapta el nuevo manga de Hiromu Arakawa, la autora de 'Fullmetal Alchemist', y las apuestas vienen muy altas.

El 4 de abril arranca en Crunchyroll para seguir la historia de Yuru y Asa, dos hermanos gemelos que tienen sobre sus espaldas una complicada misión para salvar el mundo.

Witch Hat Atelier

Otro de los grandes petardazos de este año promete ser 'Witch Hat Atelier', que viene precedido por el exitoso manga de Kamome Shirahama. Es uno de los animes más esperados del año y arranca el próximo 6 de abril en Crunchyroll, pero ya adelanta que va a ser uno de los imprescindibles en la parrilla.

Esta historia sigue a Coco, una niña que siempre ha soñado con ser maga pero que nació sin poderes. Cuando un mago llamado Qifrey visita el taller de su madre, Coco descubre una verdad sobre la magia que muy pocos conocen y su vida cambia para siempre.

Drops of God

Si lo nuestro son los animes realistas, 'Drops of God' promete ser imprescindible. Aunque este manga ya tuvo un magnífico live action en Apple TV+, 10 de abril arranca en Crunchyroll una adaptación que anticipa ser mucho más cercana al manga original.

Tras la muerte de Yutaka Kanzaki, un reconocido e influyente crítico de vinos, su herencia queda en el aire. Se la juegan Shizuku, su hijo biológico, e Issei, su protegido, quien deberán identificar una serie de botellas para poder reclamar el legado de Kanzaki.

Boku no Hero Academia: More

'Boku no Hero Academia' se despidió en diciembre de 2025 tras ocho temporadas de anime, poniendo fin a una era. Eso sí, aún nos queda un último regalito en forma de especial que se estrena el 2 de mayo en Crunchyroll.

Este capítulo adapta el epílogo del manga de Kohei Horikoshi y se ambienta ocho años después del final del anime, poniéndonos al día con nuestros héroes y sus nuevas vidas. Un último adiós antes de despedirnos de unos de los mejores animes de la década.

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