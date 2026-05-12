Después de años desaparecida, por fin está disponible en streaming esta emblemática serie. Todo un icono queer que cambió la televisión

Hubo una época en la que encontrar una serie como 'Queer as Folk' era casi imposible. No porque no existieran historias LGTBIQ+ en televisión, sino porque muy pocas se atrevían a colocar a personajes gays en el centro absoluto del relato sin convertirlos constantemente en víctimas ejemplares o en secundarios anecdóticos. Por eso la llegada de la serie a streaming -está por fin disponible en Prime Video después de años prácticamente desaparecida de las plataformas- tiene algo mucho más importante que la simple nostalgia.

Volver a verla hoy sirve para recordar hasta qué punto cambió la televisión para muchísimas personas LGTBIQ+, especialmente para quienes crecieron en los 2000 buscando desesperadamente alguna ficción donde reconocerse. Porque la serie creada por Russell T Davies no solo hablaba de sexo, amor, amistad o discriminación: hablaba de existir sin tener que esconderse. Y aunque hoy pueda parecer menos rompedora en ciertos aspectos, sigue teniendo una energía, una honestidad y una libertad que todavía son revolucionarias.

Pionera para toda una generación

Antes de que llegara 'Queer as Folk', la representación queer en televisión era muchísimo más limitada. Los personajes gays aparecían como alivio cómico, sus historias acababan en tragedia o eran personajes secundarios estereotipados. La serie rompió completamente con eso mostrando a hombres gays viviendo, deseando, equivocándose, enamorándose y teniendo sexo sin que la historia girara exclusivamente alrededor del sufrimiento o la moralidad.

Una de las cosas más importantes que tiene 'Queer as Folk' es precisamente que sus personajes son egoístas, inmaduros, contradictorios e incluso bastante difíciles de soportar. Brian Kinney, por ejemplo, se convirtió en un icono precisamente porque la serie jamás intentó domesticarlo para hacerlo más aceptable para el público heterosexual. Y eso fue enormemente importante para muchas personas que nunca se habían visto representadas de forma tan libre y compleja.

A día de hoy, que estamos más acostumbrados a ver historias explícitamente queer en televisión, cuesta sorprenderse por una serie así, pero a principios de los 2000 'Queer as Folk' resultaba escandalosa para muchísima gente. No escondía el deseo, el sexo ni la vida nocturna queer. Y aunque parte de esa representación pueda verse algo exagerada hoy, en su momento fue profundamente liberadora para espectadores que jamás habían visto algo parecido en pantalla.

Más allá de las relaciones románticas, lo más bonito de la serie era ver cómo construía una familia elegida entre sus personajes. Amistades, rupturas, reconciliaciones y apoyo mutuo formaban parte de una historia que entendía perfectamente algo fundamental para muchas personas LGTBIQ+: que muchas veces los vínculos más importantes no tienen que ver necesariamente con la biología.

Es imposible entender gran parte de la televisión contemporánea sin tener en cuenta 'Queer as Folk'. De hecho, series como 'It’s a Sin', 'Pose', 'Heartstopper' o incluso muchas ficciones adolescentes actuales existen en parte porque series como esta allanaron el camino mucho antes, demostrando que había público para historias queer complejas y protagonistas abiertamente LGTBIQ+.

Durante años, 'Queer as Folk' fue una de esas series difíciles de encontrar legalmente, casi desaparecida del streaming pese a la enorme importancia cultural que tuvo. Y que ahora la recupere Prime Video permite que nuevas generaciones descubran una ficción clave para entender cómo evolucionó la representación LGTBIQ+ en televisión. Y también sirve para recordar que muchas de las libertades que hoy damos por hecho existen gracias a series que, como esta, que se atrevieron a incomodar cuando todavía era muy difícil hacerlo.

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