¿Quieres más aventuras de Grogu tras la película de Mandalorian? Jon Favreau te tiene cubierto: "Tengo muchas ideas de hacia donde pueden ir las cosas"

A pesar de que 'The Mandalorian & Grogu' no está siendo el bombazo comercial que la factoría Disney estaba esperando, la nueva aventura del dúo galáctico más encantador del momento está teniendo un funcionamiento más que decente en taquilla, con 163 millones de dólares recaudados en todo el mundo hasta la fecha que aseguran un futuro bastante brillante para la saga de spin-offs catódicos y, ahora también, televisivos.

Se vienen cositas

Si bien es cierto que esta recaudación deja en el aire la posibilidad de una continuación en la gran pantalla, aún quedan muchas historias de Dinn Djarin y su joven aprendiz que contar, y el director Jon Favreau lo ha dejado bien claro durante una entrevista con Entertainment Weekly. En ella, ha aclarado que ya tiene una buena lista de ideas para el futuro de ambos sobre la mesa.

Lo pienso de forma creativa, porque para mí es como un jardín o un invernadero con todas esas líneas argumentales y personajes diferentes. Veo oportunidades en todos ellos, porque estas historias han cobrado vida propia y me encanta la progresión de estos personajes, y me gusta pensar a futuro en cuál es el siguiente paso para ambos.

Favreau ha catalogado lo que está por venir como un "lienzo totalmente en blanco" en el que él y Dave Filoni, el nuevo codirector de Lucasfilm, están pintando para poder encajar todas las piezas dentro de un microcosmos contenido en la vasta galaxia de Star Wars.

[Estamos] pensando, profundizando y sobre la historia general, en cómo encajan todos los personajes [como Ahsoka y Thrawn], y entendiendo el marco temporal y cómo este conduce a la siguiente era de Star Wars. Así que creo que Dave está tomando muchas decisiones estratégicas de mayor nivel en las que encajará todo esto, pero desde mi perspectiva, tengo muchas notas e ideas sobre hacia dónde creo que podrían ir las cosas dentro de este pequeño microcosmos dentro de Star Wars.

Por lo pronto, a principios de 2027 recibiremos la segunda temporada de 'Ahsoka', mientras que en mayo de ese mismo año podremos echarle el guante en cines a 'Star Wars: Starfighter', el largometraje dirigido por Shawn Levy protagonizado por Ryan Gosling.

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