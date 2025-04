La nueva película de 'Star Wars' con Ryan Gosling podría inyectar la sangre fresca y originalidad que necesita la saga, y ya tiene fecha de estreno

Mientras el bueno de Casian está terminando de calentar en el banquillo para saltar al terreno de juego en la inminente segunda temporada de 'Andor', el universo 'Star Wars' continúa edificando su inevitable expansión en este mundo de franquicias exprimidas hasta las últimas consecuencias, y lo hace con un proyecto que, personalmente, me tiene a medio camino entre el gesto de hastío y la sensación de que aún hay un poquito de esperanza en la franquicia.

Sangre fresca galáctica

El título en cuestión no es otro que 'Star Wars: Starfighter', el nuevo largometraje de la interminable saga galáctica de George Lucas que, en esta ocasión, estará dirigido por Shawn Levy, que se ha ganado el favor de la factoría Disney tras meter en sus bolsillos 1.330 millones de dólares con la divertidísima 'Deadpool y Lobezno' del Universo Cinematográfico de Marvel.

Es, precisamente, el nombre del director, lo que más pereza me da de 'Starfighter'. Y es que, a excepción de la tercer la cinta del Mercenario Bocazas —en la que hay más código genético de Ryan Reynolds que de Levy—, no he conectado con prácticamente ninguno de sus trabajos detrás de las cámaras, con una distinción de honor para la estimable 'Acero puro'.

Pero si algo invita a ver el lado luminoso del asunto es la participación de Ryan Gosling como protagonista de un filme que, tal y como ha explicado Levy en la Star Wars Celebration, "no es una precuela ni una secuela, sino una nueva aventura". La verdad es que, tal y como están las cosas, una nueva historia del universo 'Star Wars' con la mínima conexión con todo lo que nos han dado masticado una y mil veces, suena como agua de Mayo.

Durante el evento, además de las palabras de Gosling alabando el proyecto, que se ambientará unos cinco años después del 'Episodio IX' y que girará en torno a personajes nuevos y que ha catalogado como "una gran historia con muchos personales geniales y originales, y con un gran corazón y sentido de la aventura", se ha dado una fecha de estreno: el 28 de mayo de 2027. Crucemos los dedos y esperemos a que Levy, Gosling y compañía inyecten algo de energía a unos sables láser que ya no lucen tanto como deberían.

Vía | Variety

