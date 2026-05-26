Ya es oficial: Lin-Manuel Miranda llevará a Broadway una de las mejores películas de acción de la historia en un musical que puede ser irrepetible

En octubre de 2024 —cómo pasa el tiempo—, os conté con especial entusiasmo que Lin-Manuel Miranda, padre de musicales de la talla de 'In the Heights' y, por encima de todos, el bombazo internacional 'Hamilton', había creado una suerte de disco conceptual en el que adapta libremente uno de los mejores largometrajes de acción de la historia que, casualmente, también es mi película favorita: 'The Warriors'.

Pura esencia neoyorquina

Por aquél entonces, celebré los 26 cortes de una producción fantástica que combina diferentes estilos musicales y que lleva la novela original de Sol Yurick y la cinta de Walter Hill que la sucedió a un nuevo nivel; cerrando el texto deseando poder coger un avión en unos años para poder disfrutar de la huída contrarreloj por las calles neoyorquinas a ritmo de hip-hop, salsa y funk y algún que otro despunte de metal en un escenario de la Gran Manzana.

Pues bien, un par de años más tarde queda claro que los deseos, a veces —solo a veces— se cumplen, porque Philip Boroff, el reputado periodista especializado en la escena musical, acaba de confirmar en exclusiva en su newsletter Broadway Journal que 'The Warriors' llegará a Broadway en la primavera de 2027. Y ojo, porque según señala en su escrito, la industria podría encontrar en ella una suerte de salvavidas.

Tal como comenta Boroff, a pesar de que las ventas para la temporada 2025-2026 de Broadway crecieron ligeramente respecto a las del curso anterior, la taquilla del segundo trimestre continúa dejando que desear, y si 'The Warriors' consigue general el mismo runrún y la necesidad de abalanzarse sobre unas entradas que podrían desaparecer en lo que dura un parpadeo —del mismo modo que ocurrió con 'Hamilton'—, podríamos estar frente a un fenómeno digno de enmarcar.

Esta obra supondrá el regreso de Miranda a las tablas después de que, tras 'Hamilton', haya estado centrado principalmente en la gran pantalla, componiendo e interpretando en cintas como 'La sirenita', 'Encanto' o 'Mufasa: El rey león'. Para la ocasión, el puertorriqueño unirá fuerzas con la dramaturga Eisa Davis, finalista del Premio Pulitzer por 'Bulrusher', con quien entabló amistad en 2008 durante el estreno de 'In the Heights'.

Por el momento no hay más noticias sobre fechas concretas de estreno, más allá de un anuncio de casting publicado en Playbill en el que aparecen los nombres de Jenny Koons y Andy Blankenbuehler —'Hamilton'— como responsable de escenografía y coreógrafo respectivamente. Toca empezar a mirar billetes de avión.

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