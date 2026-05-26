Número 1 en 48 países. La serie romántica que ha destronado a 'The Boys' en Prime Video

Parece que tras el final de 'The Boys' la semana pasada, los suscriptores de Amazon Prime Video necesitaban de un buen romance para recordar que las cosas pueden ser bonitas. Al menos así se puede interpretar mirando cómo esta serie tan separada en género de la otra ha sido catapultada al número 1 de la plataforma destronando a la de superhéroes.

Estoy hablando de 'Off Campus', el drama romántico protagonizado por Ella Bright y Belmont Cameli y que está siendo la serie más vista de Prime Video en 48 países y lo más visto en general de la plataforma (incluyendo también películas) en 24 territorios, incluyendo España.

Campus del amor

Estrenada el pasado 13 de mayos y con ocho episodios, la serie está basada en las novelas de Elle Kennedy, adaptadas para la ocasión por Louisa Levy. La historia sigue a dos estudiantes universitarios algo polos opuestos que empiezan a fingir una relación romántica. Como podéis imaginar, pronto empezarán a surgir sentimientos genuinos entre el deportista y la estudiante de música.

'Off Campus' roza la puntuación perfecta en portales como RottenTomatoes (93%) y nuestra compañera Belén no duda en plantarle las 4 estrellas en su crítica. En ella destaca cómo, aún moviéndose con las características propias de un drama juvenil, se presenta una mirada bien responsable hacia una relación que se va construyendo absolutamente desde el respeto.

Desde Prime Video ya se olían que la serie iba a ser un éxito, de hecho la tienen en su "sección" de series que son obsesión juvenil junto a otras como 'Maxton Hall'. Tanto es así que tiene la segunda temporada asegurada desde hace meses. Material tienen, desde luego, ya que la saga literaria cuenta con cinco novelas y un par de series spin-offs.

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