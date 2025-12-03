'Maxton Hall. Un mundo entre nosotros', todo lo que sabemos de la temporada final de la serie romántica de Prime Video

Vaya final nos ha dejado la temporada 2 de 'Maxton Hall. Un mundo entre nosotros'. La serie alemana de Amazon Prime Video ha hecho saltar muchas cosas por los aires en la historia de amor entre Ruby y James y otros de los alumnos (y profesores) de la academia de élite. En lo que esperamos para ya la temporada 3, que será el final, repasemos todo lo que sabemos.

La historia

Esta temporada final está basada en 'Save Us', la tercera parte de la saga literaria de Mona Kasten y, como podéis imaginar lo primero que hay que abordar es qué pasa con Ruby tras ser expulsada en el acto después de que el director recibiese ESA foto de ella con Graham. No solo eso, sino en lo que sale de la academia entra la policía para llevarse a Graham.

De esta manera, los sueños de Ruby de entrar en Oxford son aniquilados y la familia se queda sin nada básicamente después de que su madre también fuera despedida. Todo por obra del padre de James, Mortimer. Así las cosas, la temporada 3 nos mostrará a Ruby enfrentándose a James, convencida de que ha sido él el culpable de todo.

La sinopsis de la temporada reza:

«Tras ser suspendida de Maxton Hall, Ruby está desesperada: Oxford y todos los sueños que finalmente parecían estar a su alcance se ven amenazados por una mancha muy grave en su expediente académico. Lo peor, sin embargo, es que todo parece apuntar a James como el único responsable del asunto. Sin embargo, después de un enfrentamiento con él, los dos llegarán a una terrible verdad, que los sorprenderá a ambos. Y mientras James intenta limpiar el nombre de Ruby en la escuela, James debe luchar contra su padre y el destino que ha escrito para él. El camino es cuesta arriba y los obstáculos siempre están a la vuelta de la esquina. ¿Será suficiente para James tener a Ruby a su lado para finalmente poder tomar las riendas de su vida?»

El reparto

Harriet Herbig-Matten y Damian Hardung se vuelven a poner al frente de la serie como Ruby y James. Junto a ellos, tenemos a los habituales Sonja Weißer como Lydia, Eidin Jalali como Graham, Ben Felipe como Cyril, Fedja van Huêt como Mortimer, Runa Greiner como Ember, Justus Riesner como Alistair, Govinda Gabriel como Kesh, Andrea Guo como Lin, Frederic Balonier como Kieran, Eli Riccardi como Elaine y Dagny Dewath como Ophelia.

El rodaje

La grabación de esta temporada final ha finalizado este mes de diciembre. Así lo ha anunciado con algo de pompa Amazon Studios celebrando un poco que llegan al final de la saga lanzando, además, las primeras imágenes.

Esta temporada 3 cuenta de nuevo con Martin Schreier como director y Markus Brunnemann y Ceylan Yildirim como productores ejecutivos. Por otro lado, el departamente de guion está capitaneado por Yildirin y cuenta con Sandra Stöckmann, Marlene Melchior, Catharina Junk y Aylin Kockler como guionistas de estos seis episodios.

Lo que se sabe del estreno

De momento desde Prime Video no se lanzan a confirmar una fecha de estreno. Teniendo en cuenta que la producción acaba de terminar y las fechas que manejaron con la temporada 2, de poco más de un año entre el final de rodaje (se rodó en verano de 2024) y el estreno (este pasado noviembre) prácticamente nos iríamos a finales de 2026.

