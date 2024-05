La serie que ha destronado a 'Fallout'. El nuevo bombazo de Amazon Prime Video es número 1 en más de 100 países y acaba de ser renovado por una temporada 2

El reinado de 'Fallout' en Prime Video ha llegado a su final, y lo más probable es que ni siquiera en la plataforma de Amazon esperasen que fuera este título el que arrebatase el número 1 a la adaptación de la famosa saga de videojuegos. El título que ha logrado esa proeza contra todo pronóstico es 'Maxton Hall: Un mundo entre nosotros'.

Arrasando

Esta serie alemana llegó a Prime Video el pasado 9 de mayo y tal ha sido su éxito que Amazon acaba de renovarla por una temporada 2. Apenas una semana ha sido necesaria para que en la plataforma sean conscientes de que tienen algo muy especial entre manos. Tampoco ha sido difícil llegar a esa conclusión, pues desde la plataforma avisan de que 'Maxton Hall: Un mundo entre nosotros' ha conseguido "el mejor primer fin de semana de la historia para un original internacional de Prime Video".

'Maxton Hall: Un mundo entre nosotros' ha logrado alcanzar el número 1 en más de 100 países -España entre ellos-, estando además en el Top 3 en otros 50 -ahí sí es verdad que no ha llegado al número 1 en Estados Unidos-. Un fenómeno sin precedentes para esta adaptación de la novela 'Save Me' escrita por Mona Kasten.

Protagonizada por Harriet Herbig-Matten, Damian Hardung, Sonja Weißer, Ben Felipe y Fedja van Huêt, 'Maxton Hall: Un mundo entre nosotros' cuenta la historia de una joven becada que es testigo de algo que no debería haber visto. so lleva a que un estudiante millonario tenga que lidiar con ella para conseguir su silencio. Lo que no esperaba es que ese conflicto entre ambos provoque que surja una chispa inesperada...

La primera temporada de 'Maxton Hall: Un mundo entre nosotros' consta de apenas 6 episodios y tiene un 60% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes.

