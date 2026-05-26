Los creadores de 'Hacks' temen que su serie sea eliminada de HBO Max por las buenas. Por eso quieren hacer algo revolucionario en estos tiempos: un DVD

Si la irrupción del streaming nos ha enseñado algo a los cinéfilos y seriéfilos es a no dejar de lado el formato físico. Porque sí, tenemos un universo de posibilidades a la altura de dos clics, pero también la inseguridad absoluta sobre si lo seguiremos teniendo en el futuro. Yo, por si acaso, seguiré abrazando mis temporadas de 'Los Simpson' y mi caja de 'Neon Genesis Evangelion', porque nunca se sabe cuándo van a desaparecer de "la nube" para no volver.

Hackeando 'Hacks'

Si los amantes del audiovisual estamos con la mosca tras la oreja, imaginad cómo están los creadores, que ven cómo una fusión o una mala decisión empresarial puede hacer que sus series desaparezcan de un día para otro (por ejemplo, ¿os acordáis de 'Bandersnatch', el episodio de 'Black Mirror'?). Y, obviamente, una serie tan artesanal como 'Hacks' no quiere que la única opción de verla tras la fusión de Warner y Paramount sea pirata.

Por eso, como ha contado Deadline, sus creadores quieren sacar todas las temporadas en formato físico (o sea, DVD y Blu-Ray) cuando la serie termine el próximo jueves. Tiene todo el sentido, como reconoce Lucia Aniello, una de las showrunners: "Es un momento crucial para que la gente invierta en soportes físicos porque tienes razón, las cosas se retiran constantemente y te encuentras en una situación del tipo: 'Oh, me encanta esa película, quiero verla'. Pero no puedes, cariño, ya no existe".

Eso pone realmente todo el poder de la distribución del arte en manos de los algoritmos, de los caprichos de la gente y de que a ciertos ejecutivos no les caiga bien el hermano de alguien, por lo que retiran su película, su serie o lo que sea. Da mucho miedo la idea de la censura, sobre todo ahora que cada vez más empresas son compradas por otras.

Y sí, claro que quieren ir más allá: "Esperamos hacer una recopilación de 'Hacks' en DVD. Estamos intentando que pase. Por favor, compradla, no porque saquemos dinero, sino porque queremos que la serie siga existiendo mientras existan los reproductores de DVD". En realidad, es la decisión que Ava tomaría, así que realmente está totalmente alineada con la serie.

Por supuesto, prometen que los DVD tendrán toneladas de extras, escenas eliminadas y todas esas pequeñas cosas de las que nos hemos olvidado pero que hacían que comprar películas fuera tan valioso. Siendo honesto, echo muchísimo de menos la experiencia de poner una película y, después de verla, poder tener una o dos horas de extras y comentarios para entenderla mejor, como si fuera un pequeño tesoro que abrir. Ahora, como mucho, la sección de extras en los servicios de streaming tiene el tráiler. Hemos salido perdiendo, pero nos venden que hemos ganado.

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