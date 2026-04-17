El formato físico de películas en España tiene futuro, pero con unas condiciones claras: "Pasa por la exclusividad, el cuidado y la escasez"

Los años de gloria del formato físico de películas hace tiempo que quedaron atrás, y el imparable auge del streaming cada vez deja más claro que nunca van a volver. Al menos no al mismo nivel, pero siempre es posible que haya algún auge similar al que está sucediendo con los vinilos para la música. En Estados Unidos ya empieza a haber brotes verdes que apuntan en esa dirección, ¿pero cuál es la situación en España?

Sigue bajando, pero menos

Para solucionar esa duda me he puesto en contacto con las principales distribuidoras en nuestro país y la conclusión es clara, tal y como apunta Matias Fraile Bermejo, general manager de Divisa Red S.A.U.: "La evolución de las ventas en el mercado español presenta una tendencia negativa sostenida, si bien en los últimos años se ha observado una desaceleración en el ritmo de caída. Aunque desde 2008 no se ha registrado un crecimiento interanual positivo, los descensos actuales son significativamente más moderados y controlados que en periodos anteriores".

Todo apunta a que se ha tocado fondo o podría estar a punto de llegarse a ese punto, pero todavía se mantiene un ritmo a la baja. El propio Bermejo destaca que "esta situación podría interpretarse como una posible estabilización del mercado o incluso como la llegada a un punto mínimo; sin embargo, los datos continúan reflejando una contracción anual aproximada de entre el 5% y el 8%".

Eso obliga a ser más selectivos con qué se edita y qué no, porque la inversión para hacerlo puede que no llegue a recuperar. De nuevo Bermejo apunta que "es importante destacar el incremento progresivo de los costes asociados a los lanzamientos en formato físico. Este aumento afecta a toda la cadena de valor —desde la producción y autoría hasta la fabricación y distribución— y repercute directamente tanto en el precio final de venta al público como en los márgenes comerciales que se pueden alcanzar. La presión sobre los costes obliga, por tanto, a una gestión aún más eficiente y a una planificación cuidadosa de cada lanzamiento".

Sobre este punto, Enrique Costa, uno de los fundadores de Elástica Films, aclara que "la razón fundamental para no lanzar en UHD no es otra que el posible número de compradores en nuestro mercado frente a los costes de producción. Mercados como el norteamericano o alemán tiene una cantidad de posibles compradores más amplio que el nuestro".

En lo referente al cine en 4K, desde el equipo de Selecta Visión creen que su fortaleza ya es clara: "Nosotros sí estamos notando una evolución muy reseñable. Cada vez vemos más interés por el 4K en el consumidor especializado, sobre todo cuando se trata de títulos evento o licencias muy potentes. A cierre de 2025, el formato 4K UHD ya representa aproximadamente un 30% del mercado físico, lo que confirma que es el formato que está liderando esta nueva etapa más premium del sector".

"Aquí el 4K UHD está creciendo y se está viendo una reactivación clara en el segmento más coleccionista, con más distribuidoras apostando por el formato y con un consumidor que responde bien cuando el producto está bien trabajado. Pero al mismo tiempo sigue siendo un mercado más pequeño y más frágil que otros territorios europeos, así que todavía hay bastante recorrido antes de pensar en un salto tecnológico mayor", sentencian desde Selecta Visión.

Por su parte, A Contrarriente Films empezó a apostar con mucha moderación por el formato hace unos años con el lanzamiento de 'Crash' en 2021 y Xavier Rubí tiene claro que el futuro está ahí, pero los costes siguen siendo una limitación clara: "El UHD es sin duda el formato con más proyección en ventas y su tendencia es muy positiva, pero el Blu-ray sigue siendo el formato más vendido. El DVD se sigue vendiendo pero ha quedado relegado a un formato en el que valor diferencial es el precio. Nuestra aproximación al UHD es prudente porque se trata de un formato cuyos costes son elevados pero estamos estudiando cómo incrementar nuestros lanzamientos en este formato de forma viable".

Sin embargo, el UHD parece el futuro claro pese a los problemas que con lleva. Así lo aclara Bermejo: "En lo que respecta al formato UHD, nos encontramos ante un segmento en crecimiento que, no obstante, presenta importantes barreras de entrada derivadas principalmente de sus elevados costes. La autoría de un título en UHD puede llegar a ser hasta cuatro veces más costosa que la de un Blu-ray estándar, lo que explica en gran medida los precios más elevados de estos productos en el mercado. A pesar de ello, el formato 4K UHD ha ido incrementando de manera sostenida su cuota de mercado en los últimos años, en detrimento del DVD, cuyo descenso continúa siendo acusado".

Eso sí, el dvd no está ni mucho menos muerto, pues desde Selecta Visión recuerdan que todavía le queda cuerda, lo cual también lleva a pensar en el 4K como el formato definitivo: "La realidad es que sigue teniendo un peso importante del 22%. No porque sea el formato aspiracional, sino porque sigue siendo el más accesible y el más implantado. Hay una parte del público que sigue comprando en DVD, y eso hace que la transición al 4K todavía no esté completada. Mientras eso siga ocurriendo, hablar de un nuevo formato físico basado en 8K nos parece prematuro".

De hecho, Bermejo tiene claro que se trata de algo inevitable y que cada vez está más claro: "Las previsiones apuntan a que esta tendencia se mantendrá en el medio y largo plazo, consolidando al UHD como el formato físico premium de referencia. En línea con esta evolución, Divisa ha adoptado una estrategia decidida de apuesta por el 4K UHD, orientada a capitalizar su crecimiento y posicionarse de manera competitiva en un segmento de mayor valor añadido".

Y es que tampoco parece que haya en el horizonte ningún otro formato físico. Al menos eso es lo que nos comentan desde Arvi: "Por ahora los estudios están centrados en el desarrollo del 4K UHD y no nos han llegado noticias de otro formato tipo 8K, pero la tecnología evoluciona muy rápido y nunca se sabe cómo se podrá desarrollar la categoría".

Sobre este punto, Bermejo apunta que "es posible que la evolución tecnológica en el ámbito del videojuego impulse el desarrollo de contenidos en resoluciones superiores, incluido el 8K. No obstante, en este momento no existen indicios claros ni planes comerciales definidos que garanticen la llegada de este tipo de contenidos al mercado en el corto o medio plazo". Mejor no descartarlo, pero a día de hoy no es algo que parezca muy probable.

Con el anime es diferente

Por su parte, desde Selecta Visión aseguran que su situación ha mejorado durante los últimos años: "La evolución desde la pandemia hasta hoy ha sido positiva. Hay que tener en cuenta que nosotros llevamos casi tres décadas trabajando con el anime, así que estamos acostumbrados a movernos en un mercado más especializado y de coleccionista. Y justo eso es lo que ha pasado con el home video en general: el mercado masivo se ha ido reduciendo, pero el comprador que permanece es mucho más fiel, más experto y valora mucho más la edición, el objeto y el contenido añadido. Esa idea de que el formato físico ha pasado de consumo generalista a producto de coleccionismo la lleva años señalando también la propia industria en España".

De hecho, desde Selecta recuerdan que "a nivel global, el anime ya genera más ingresos fuera de Japón que dentro de Japón, lo que da una idea bastante clara de la dimensión internacional que ha alcanzado en estos años" y que "nosotros llevamos innovando en este nicho de mercado desde 1997 (que actualmente ya no es un nicho, es mainstream), pero veíamos que tocaba dar otro paso más. Apostamos de forma muy decidida por ediciones coleccionista, deluxe y definitivas, con mucho contenido y una presentación muy cuidada, pero intentando que el precio siguiera teniendo sentido en relación con el valor percibido".

Eso además les ha ido permitiendo crecer de forma clara dentro del mercado español: "Ese cambio de modelo nos ha permitido no solo mantener ventas, sino crecer dentro del género anime y ganar peso en el mercado. De hecho, Selecta Visión ha pasado de un 5,4% de cuota de mercado en 2020 a un 15% en 2025, contribuyendo también a elevar el precio medio del sector en físico precisamente por ese tipo de producto coleccionista. Todo esto hace que, a cierre de 2025, Selecta Visión se sitúe como la segunda distribuidora en España en valor, solo por detrás de Warner y por delante de compañías como Disney o Universal".

La clave para Selecta ha sido dar con las teclas adecuadas para conquistar a los compradores más exigentes, pero también los que están dispuestos a dejarse más dinero: "Hemos sabido leer muy bien ese cambio. Mientras el mercado físico general sigue en contracción, lo que mejor está resistiendo es precisamente lo más coleccionable, lo más diferencial y lo que ofrece una experiencia más “definitiva” frente al streaming. Eso también se está viendo fuera de España: el formato físico sigue cayendo, pero a un ritmo más lento, y el gran motor de resistencia es el 4K UHD, impulsado por ediciones premium y títulos con alto componente nostálgico o de evento".

¿Qué hace falta para que haya otro boom?

La gran duda que muchos amantes del formato físico tienen es qué hace falta para que pueda haber otro boom similar al de los vinilos que haga que este otro sector vuelva a crecer. Bermejo lo tiene muy claro: "La clave no está en competir con el streaming, sino en dejar de intentarlo. Las plataformas ya ganaron la batalla de la comodidad y la inmediatez. El formato físico solo puede renacer si se redefine como un producto cultural premium, pensado para quienes no sólo consumen cine, sino que también lo aman, lo estudian y lo coleccionan".

La idea de volver a convertir el formato físico en algo consumido por las masas parece descartada, pero incluso podría ser viable recuperar algo que parecía condenado a la extinción, o al menos así lo cree Bermejo: "El concepto de videoclub podría resurgir, pero “mutado”. No como negocio de alquiler masivo, sino como espacio de encuentro del cinéfilo: mitad librería especializada, mitad tienda de vinilos, mitad filmoteca".

En A Contracorriente Films también ven motivos para ser optimistas, pues Rubí afirma que "en los últimos meses hemos detectado un resurgimiento del interés por el formato físico, no solo en nuestro país sino también en el mercado internacional. La reediciones restauradas de grandes películas o de títulos de culto son cada vez más habituales. El negocio actual nos obliga a seleccionar mejor nuestros lanzamientos y a seguir con la filosofía que siempre hemos aplicado: la calidad es innegociable. Tenemos que seguir ofreciendo a los coleccionistas objetos bonitos y cuidados que cumplan con sus expectativas. Ese es el camino y solo así conseguiremos sumar adeptos al formato físico"

Por su parte, desde Arvi tienen muy claro algo que consideran fundamental: "Es importante que los reproductores y las consolas de videojuegos incorporen la posibilidad de lector de disco para que continúe el desarrollo del formato". Y Enrique Costa añade que "necesitamos tener un mercado consolidado, con un numero mayor de posibles compradores para que los costes de producción no condicionasen tanto la producción o no de un titulo".

Además, Bermejo asegura que "el segundo motor de un posible resurgimiento es el deseo de posesión. El streaming ha creado una ilusión de biblioteca personal que en realidad depende de licencias cambiantes (un mismo título va saltando de una plataforma a otra cuando vencen los derechos) y suscripciones que, de no renovarse, condenan al usuario a perder toda su videoteca. Las películas desaparecen, las versiones cambian, las plataformas cierran. Poco a poco, el espectador empieza a asumir que no posee nada. El Blu-ray o el UHD, en cambio, ofrecen permanencia, independencia tecnológica y control. Para el coleccionista, no se trata solo de ver películas, sino de preservarlas".

También considera que "es precisamente aquí donde entra el papel fundamental de los cineastas" y su implicación en la elaboración de contenidos adicionales que aporten un valor extra al formato físico: "El mensaje es claro: el streaming sirve para descubrir o revisitar; el formato físico, para conservar la versión definitiva".

Sí que sorprende una de las conclusiones que aporta Costa, pero que da a entender que ha reflexionado mucho al respecto: "Quizás el error del pasado fue intentar vender el home video como producto masivo y creo que su futuro pasa por todo lo contrario: exclusividad, cuidado y escasez. Igual que el vinilo no sustituyó a Spotify, el Blu-ray y el UHD no sustituirá a las plataformas, pero puede convertirse en lo que el vinilo es hoy: un objeto cultural, una experiencia “ritual” y una forma de identidad para la comunidad cinéfila de los distintos países. Quizá el boom del home video no consista en volver al pasado, sino en aceptar que el futuro del cine físico pertenece a quienes quieren algo más que simplemente darle al play".

Por su parte, desde Selecta Visión ven claro que hay tres grandes factores que podrían ayudar a un impulso del formato físico: "El primero es seguir reforzando el concepto de edición coleccionista: producto muy cuidado, con identidad, con contenido exclusivo y con un packaging que realmente justifique la compra frente al streaming. El consumidor de hoy no compra por necesidad, compra porque quiere tener “la mejor versión posible” de algo que le importa. El segundo tiene que ver con el contenido. Cuando hay títulos muy potentes, muy esperados o con un componente nostálgico fuerte, el físico responde. Lo estamos viendo con el 4K UHD: cuando el lanzamiento está bien planteado, el público está ahí. Pero eso requiere una estrategia editorial muy cuidada, no solo lanzar por lanzar. Y el tercero es algo más estructural: facilitar el acceso. Hoy en día el mercado físico también depende mucho de la visibilidad, de la distribución y de cómo se comunica el producto. El vinilo también creció porque volvió a estar presente en tiendas y en medios. En el home video eso es más complejo, pero también es una palanca importante".

Todo apunta a que la clave está en conseguir un buen número de compradores fieles. De hecho, toda la estrategia de Elástica Films en lo referente al formato físico parte de esa base: "Desde el principio estas ediciones las hemos hecho como fans y compradores de formato físico para compradores de formato físico. Por lo tanto, es vital el trato que estos fieles compradores reciban. No hay mejor forma de atenderles que con una venta directa, sin intermediarios. Recibiendo tu película en casa".

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