Número 1 de Netflix en 65 países. La película para adultos que arrasa con una de las mayores estrellas de Hollywod

El viernes es el día favorito de Netflix para lanzar sus nuevas películas originales, y este 5 de junio de 2026 no iba a ser una excepción, pues fue cuando se lanzó 'Turbulencia en la oficina' ('Office Romance'). Y esta comedia romántica para el público adulto protagonizada por Jennifer Lopez está arrasando y ya es número 1 de Netflix en 65 países.

'Turbulencia en la oficina' cuenta la historia de Jackie Cruz, la CEO de una importante aerolínea que tiene la política de sus empleados no pueden tener una relación sentimental con otros compañeros de trabajo. Todo se complica para ella con la llegada de un nuevo abogado con el que tiene una gran química, pero iniciar una relación con él podría convertirse en un tremendo problema para ambos.

Qué ofrece 'Turbulencia en la oficina'

Obviamente, la presencia de Lopez es el gran gancho de 'Turbulencia en la oficina' para conquistar al público, pero el verdadero impulsor de todo es Brett Goldstein. El inolvidable Roy Kent de 'Ted Lasso' interpreta al protagonista masculino, pero es que además también firma el guion junto a Joe Kelly.

Eso sí, Goldstein tenía claro que no quería que 'Turbulencia en la oficina' fuese otra comedia romántica más y que ya iba tocando hacer otra que destacase por encima de lo habitual en el subgénero. La principal medida en esta dirección es orientarla claramente al público adulto, lo cual ha llevado a que reciba una calificación R en Estados Unidos.

Si tenéis curiosidad por saber si eso es algo que se nota en el resultado final, lo cierto es que sí, aunque más por situaciones concretas como cuando el personaje de Goldstein sufre una erección en el momento más inoportuno. Por lo demás, 'Turbulencia en la oficina' sí tiene bastante de comedia romántica al uso, pero esas medidas salidas de tono hacen que sí destaque más de lo habitual

Con todo, siempre he tenido cierta debilidad por las comedias románticas y 'Turbulencia en la oficina' no pasa de ser una servicial. Sí es que echa mano de lugares comunes y resulta bastante previsible, pero está abordada con convicción y se nota que los dos protagonistas no están ahí solamente para cobrar el cheque antes de pasar a otro proyecto más ambicioso. Tan inofensiva como intrascendente, pues el director Ol Parker tampoco añade nada reseñable.

Y parece que no es solamente una impresión mía, pues 'Turbulencia en la oficina' tiene ahora mismo justo un 50% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes. Algo mejor la deja el público, pero ese 6,1 de nota media en IMDb tampoco es precisamente una cosa como para tirar cohetes.

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