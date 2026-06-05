Ryan Gosling admite que hizo una de sus peores interpretaciones en esta película: "No hice un buen trabajo porque estaba muy ocupado observándole"

Ryan Gosling es una estrella consolidada en Hollywood, pero las cosas no estaban tan claras cuando hace algo más de 20 años fichó para participar en un thriller en el que iba a compartir protagonismo con Anthony Hopkins. La película en cuestión acabó titulándose 'Fracture' y fue un éxito, recaudando 92 millones frente a un presupuesto de 10.

Eso sí, Gosling no está muy satisfecho con su interpretación en la película dirigida por Gregory Hoblit, aunque admite que es totalmente culpa suya, ya que quedó tan ensimismado viendo trabajar a Hopkins que fue incapaz de dar lo mejor de sí mismo.

"Nunca lo logré"

El propio protagonista de 'Proyecto Salvación' ('Project Hail Mary') reconoce que "no hice un buen trabajo, porque estaba muy ocupado observando a Anthony. Tenía que recordarme a mí mismo: Tienes un personaje que interpretar. Deja de mirarlo". Lo cierto es que su interpretación recibió una buena valoración por parte de la prensa, pero él sabe perfectamente que debería haberlo hecho mucho mejor.

Además, esa obsesión de Gosling con Hopkins tenía una motivación clara que nunca logró resolver: "Intentaba analizar cómo lo hacía Anthony, intentar desentrañar su talento y comprenderlo. Y nunca lo logré".

El que quedó algo menos contento con Gosling fue el propio Hopkins, quien destaca que "quería involucrarse en el análisis de la trama y todo eso. Me preocupaba que fuéramos a desvirtuarlo por completo. Me aburro muchísimo: ¡Por Dios, rueden!".

Por suerte, todo se arregló cuando tuvieron que regrabar el final para incluir uno diferente al inicialmente pensado: "Me disculpé con él durante el rodaje. Le dije que lo había malinterpretado y que ahora entendía por qué estaba luchando". Y es que Gosling era todo un perfeccionista.

En Espinof | Las 9 mejores películas de Ryan Gosling

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2026