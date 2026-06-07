El público dicta sentencia sobre 'He-Man y los Masters del Universo' y afirma que la película con Nicholas Galitzine es mucho mejor que la nueva 'Scary Movie'

Los dos grandes estrenos en cines de esta semana son 'He-Man y los Masters del Universo' ('Masters of the Universe') y 'Scary Movie 6', lo que ha dado pie a una batalla en taquilla que está ganando la segunda. Es curiosa que así sea, pues el público ha dictado sentencia y ha asegurado que la película con Nicholas Galitzine es mucho mejor que la comedia protagonizada por Anna Faris y Regina King.

Esa es la conclusión que se extrae del hecho de que 'He-Man y los Masters del Universo' haya conseguido una valoración B en Cinemascore, mientras que la nueva película de 'Scary Movie' se tiene que conformar con una C+, lo que la sitúa dos escalones por debajo.

Siendo justos, ninguna de las dos notas es especialmente buena, lo que invita a pensar que su funcionamiento en taquilla durante las próximas semanas no va a ser especialmente bueno. Eso sí, con 'He-Man y los Masters del Universo' no tenemos la referencia de la película protagonizada por Dolph Lundgren en 1987, ya que no recibió una calificación en Cinemascore al no estrenarse en la cantidad mínima de cines exigida por este servicio.

Recordemos que Cinemascore estudia el grado de satisfacción de los espectadores que van a ver las películas el día del estreno. Como cualquier otro sistema, Cinemascore no es perfecto y se presta por ejemplo a que películas de corte religioso reciban las mejores notas porque el público que va a verlas está entregado de antemano, pero al menos es un servicio en el que no puede votar alguien que no haya visto la película en cuestión.

Cómo queda ordenada la saga 'Scary Movie'

En lo referente a 'Scary Movie 6', esa C+ la sitúa únicamente por encima de 'Scary Movie 5', que apenas logró una C-. Por si tenéis curiosidad, así queda ordenada la saga de mejor a peor según sus valoraciones en Cinemascore:

'Scary Movie 2' y 'Scary Movie 3' una B 'Scary Movie' una B- 'Scary Movie 4' y 'Scary Movie 6' una C+ 'Scary Movie 5' una C-

Ahí conviene destacar que las comedias de parodias no suelen recibir valoraciones muy altas en Cinemascore. De hecho, solamente hay 6 en toda la historia que se sitúan por encima de esa B que lograron las segunda y la tercera entrega de 'Scary Movie':

'Aterriza como puedas' ('Airplane!'), 'Agárralo como puedas' ('The Naked Gun: From the Files of Police Squad!') y el reboot de 'Agárralo como puedas' ('The Naked Gun') con una A- 'Agárralo como puedas 2 1/2' ('The Naked Gun 2½: The Smell of Fear'), 'Agárralo como puedas 33 y 1/3' ('Naked Gun 33+1⁄3: The Final Insult') y 'Héroes fuera de orbita' ('Galaxy Quest') con una B+

Esa C+ que consigue la nueva 'Scary Movie' la pone al nivel de 'Espía como puedas' ('Spy Hard'), 'No es otra estúpida película americana' ('Not Another Teen Movie') o 'Superhero Movie'.

En Espinof | Las 44 películas más esperadas de 2026 y los mejores estrenos del año: 'Dune 3', 'Torrente 6', 'Vengadores Doomsday', el regreso de Star Wars, 'La odisea' y muchas más

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2026