Jennifer Lopez, sobre Wesley Snipes: "Es hora de que salga la verdad a la luz: ¡Menudo imbécil!"

Jennifer Lopez vuelve a acaparar titulares con motivo del estreno de 'Turbulencia en la oficina' ('Office Romance'), el nuevo gran éxito de Netflix. Su presencia ha sido clave para ello, pero también hubo un momento en su carrera en la que no tenía ningún tipo de influencia en lo que sucedía en el set, lo que llevó a vivir una experiencia un tanto amarga rodando 'Asalto al tren del dinero' ('Money Train').

La carrera de la actriz en Hollywood no había hecho más que empezar cuando la ficharon para el papel femenino principal en una película que parecía nacida para replicar el éxito que Woody Harrelson y Wesley Snipes habían conseguido con 'Los blancos no la saben meter' ('White Men Can't Jump'). No volvieron a lograrlo, pues este thriller de acción se estrelló en taquilla con una recaudación mundial de 77 millones cuando había costado 68.

Jennifer Lopez: "Wesley, aunque yo tenía novio en ese momento, se puso muy insistente"

Sin embargo, lo que realmente nos interesa ahora es la experiencia que tuvo Lopez en el rodaje, pues ella misma recuerda en Movieline que tanto Harrelson como Snipes intentaron ligar con ella en el rodaje, pero la cosa fue muy diferente en función de cada cual hable: "Woody era más juguetón, pero si yo hubiera intentado algo, él lo habría hecho sin dudarlo. Le habría dicho: "Hola, Woody, ¿cómo estás?". Y él, por ejemplo, me habría sacado la lengua de una forma muy desagradable".

La propia actriz describe a Harrelson como el "oso hormiguero más cachondo del mundo", pero con Snipes la cosa se complicó: "Wesley, aunque yo tenía novio en ese momento, se puso muy insistente. Coqueteaba conmigo y luego empezó a ponerse un poco más serio. Nos invitaba a todos a salir juntos y al final de la noche, me dejaba en casa la última e intentaba besarme. Yo le decía: 'Wesley, por favor, no estoy interesada en ti de esa manera'. Se enfadaba muchísimo. Su ego quedó totalmente herido. No me habló durante dos meses. Yo pensaba: '¡Menudo imbécil!'. Los actores están acostumbrados a salirse con la suya y a tratar a las mujeres como objetos. Están tan acostumbrados a oír la palabra 'Sí'". Ahora, supongo que Wesley me llamará diciendo: "¡Perra! ¿Cómo te atreves? ¡No me gustabas!", pero la actriz lo tiene claro: "¡Es hora de que salga la verdad a la luz!".

Eso sí, la actriz también reconoce que toda la experiencia con Snipes no fue mala, ya que tuvo que compartir con él la primera escena de cama de su carrera, algo a lo que no pudo negarse: "No creía que tuviera derecho a decir que no". Por suerte, la estrella de 'Blade' sí que estuvo ahí a la altura de las circunstancias: "Wesley se portó de maravilla, en el sentido de que me preguntó: '¿Qué te haría sentir más cómoda?', y yo le respondí: Trae música, ponla a todo volumen”.

Además, Snipes quiso aclarar esa actitud con Lopez que la actriz criticó abiertamente al señalar que "Lo que pasó fue que ella nunca había hecho una escena de amor. Estaba completamente aterrorizada. El director me dio instrucciones para que la hiciera sentir bien. Ese era mi trabajo… Intenté que se sintiera cómoda: la llevé a cenar, charlamos. Le dije que, si seguía mi consejo, haríamos una escena maravillosa y erótica. Y si no era una buena escena de amor, la editarían y la descartarían. Y eso fue exactamente lo que pasó. Intentó hacerme creer que yo solo usaba mi talento para acostarme con ella, y eso me ofendió mucho. Por eso no le dije nada".

Pasara lo que pasara realmente, lo único totalmente seguro es que ambos actores nunca volvieron a trabajar juntos en una película.

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