Número 1 de Netflix en 52 países. La película más vista de la plataforma es el remake de otra que hizo historia en 2018

El ritmo de nuevos éxitos de Netflix llega a ser tal que puede resultar difícil estar al tanto de todos ellos. Ahora el último en sumarse a la cosecha de producciones cinematográficas que han conectado muy bien con el público es 'Las damas primero' ('Ladies First'), una comedia que ya ha conseguido la proeza de convertirse en la película número 1 de Netflix en 52 países.

Qué es 'Las damas primero'

'Las damas primero' une a Sacha Baron Cohen y Rosamund Pike para contarnos la historia de Damien Sachs, un ejecutivo de una agencia de publicidad tan rico como machista. Su vida sufre un vuelco cuando un día se despierta y hay un cambio muy importante en la sociedad, ya que ahora el género dominante son las mujeres y no los hombres.

Uno de los primeros detalles que llama la atención sobre 'Las damas primero' es que se trata de la adaptación de una comedia francesa de 2018 titulada 'No soy un hombre fácil' ('Je ne suis pas un homme facile'), por lo que cualquiera que así lo desee tiene una oportunidad de oro para comparar ambas producciones y ver cuál sale ganando. De hecho, la cinta francesa es también una película original de Netflix, la cual hizo historia al ser el primer largometraje de dicho país encargado por la plataforma.

Aquí detrás de las cámaras encontramos a Thea Sharrock ('Antes de ti' ('Me Before You')), quien ha contado para la ocasión con un reparto más llamativo. Y es que no se ha conformado con tener dos rostros tan populares como los de Cohen y Pike, ya que aquí también veremos a Emily Mortimer, Charles Dance, Richard E. Grant o Fiona Shaw. Talento más que suficiente para hacer una película que merezca la pena.

Eso sí, el público tampoco ha quedado muy entusiasmado con ella, pues en IMDb apenas alcanza una nota media de 5,9, pero es que la crítica directamente ha destrozado 'Las damas primero' sin piedad, pues un 19% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes es una cifra muy baja incluso para el estándar de las películas de Netflix.

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