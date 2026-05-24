El público dicta sentencia sobre 'The Mandalorian and Grogu' y afirma que sólo hay 6 películas de Star Wars mejores

Los fans de Star Wars han tenido que esperar casi siete años para el lanzamiento de una nueva película de la saga creada por George Lucas, pero 'The Mandalorian and Grogu' por fin está disponible en cines. Además, su recepción por parte del público ha sido más positiva de lo esperado, ya que los espectadores afirman que sólo 6 películas de la saga la superan.

Esa conclusión es a la que se llega al descubrir que 'The Mandalorian and Grogu' ha conseguido una valoración A- en Cinemascore, la tercera más alta posible. No obstante, el universo creado por Lucas es tan querido que eso la sitúa en la gama media, empatando con otros cuatro títulos de la franquicia.

Sólo hay seis mejores, pero también únicamente dos peores

Para sorpresa de nadie, las tres películas mejor valoradas son precisamente las tres aventuras que forman la saga original, aunque en el caso de 'Una nueva esperanza' ('A New Hope') hubo que esperar hasta el reestreno de su edición especial para que recibiera valoración en Cinemascore, ya que no existía en 1977.

Posteriormente encontramos tres de las películas producidas por Disney con una A, llamando la atención que una de ellas sea 'Los últimos jedi' ('The Last Jedi'), pues en su momento generó cierta división, pero el día del estreno, que es cuando se consigue valoración en Cinemascore, quedó a la altura tanto de 'El despertar de la fuerza' ('The Force Awakens') como de 'Rogue One: Una historia de Star Wars' ('Rogue One: A Star Wars Story').

A continuación os dejo la lista de cómo queda ordenada toda la saga de Star Wars según las valoraciones recibidas en Cinemascore:

Ahora toca ver cómo afecta esto al recorrido comercial de 'The Mandalorian and Grogu', una película que ha generado ciertas dudas y cuyo presupuesto se estima en 165 millones de dólares. A eso hay que sumarle que Disney necesita que sea un impulso para la saga.

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