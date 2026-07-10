El epílogo de 'Ciudad de las estrellas' demuestra que nadie puede escapar del control de la KGB

La primera temporada de 'Ciudad de las estrellas' acaba de concluir con un final que nos ha dejado el corazón en un puño y sin muchas pistas sobre el camino a recorrer en una hipotética segunda temporada. Quizás con ganas de que sepamos dónde han acabado cada uno de los protagonistas de este thriller de ciencia ficción, la serie no ha podido irse a los créditos sin mostrar un epílogo muy interesante. Por supuesto, spoilers a partir de aquí.

Durante 'Los lobos', el octavo episodio de la temporada, hemos visto cómo Sergei Nikulov (Josef Davies) y el Diseñador Jefe (Rhys Ifans) eran apresados; que había un nuevo líder en el programa espacial soviético (Felix Scott); Irina (Agnes O'Casey) escalando posiciones como agente doble junto a Roskova (Anna Maxwell Martin); Lakshmi (Priya Kansara) logrando llegar a Finlandia, Sasha (Solly McLeod) entregándose ante la desolación de Anastasia (Alice Englert) y Valya (Adam Nagatilis) muriendo en Venus.

Tanya, con amour

Si hacemos repaso, tenemos a todo el reparto protagonista menos uno de sus miembros. Y es que la serie deja hasta el final el qué ha pasado con Tanya (Ruby Ashbourne Serkis), a la que perdimos de vista tras el encuentro con el contacto de Valya en Moscú y el encontronazo con Irina en el piso franco.

De esta manera, el epílogo de la temporada de 'Ciudad de las estrellas' nos lleva primero a casa de Irina, que mira por la ventana mientras su hija toca el piano. Toca una de las canciones que le ha enseñado su antigua profesora de música. En lo que Irina escucha atentamente, vemos cómo la cámara se acerca a su cara, a un momento en el que parece darse cuenta de por dónde anda: la Ciudad de la luz.

Corte a París, donde vemos a Tanya con una nueva vida... pero observada bastante de cerca por una joven mujer misteriosa. Si hacemos memoria vemos que no es la primera vez que la vemos ya que se trata de Celine (Fadily Camara), la misma persona que puso a prueba la lealtad de Anastasia en el club nocturno de París posando como agente occidental.

Y, como bien sabemos, la muchacha es una de las, imaginamos, muchas personas informantes de Roskova. Esto, directamente, nos dice que por mucho que huyas de la Unión Soviética, la KGB te va a tener bien localizada. Ahora habría que esperar a ver qué planes puede tener Roskova con la información del paradero de Tanya.

Para ello tendremos que esperar a una temporada 2 que, todavía, no ha sido confirmada por Apple TV. En caso de que sí que sigamos teniendo más de 'Ciudad de las estrellas' sí que sabemos que no van ha hacer los grandes saltos temporales a los que nos tiene acostumbrados 'Para toda la humanidad'. Si en la serie madre iban de década en década e incluso en esa primera temporada saltaron cinco años de golpe, aquí los saltos son bastante más discretos.

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