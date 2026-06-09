El mejor personaje del spin-off de 'Para toda la humanidad' está inspirado en alguien real de la URSS. Y no dice su nombre por esta razón

'Ciudad de las estrellas' ha conseguido justificar sabiamente su existencia. Ambientada en el mismo universo alternativo que la aclamada 'Para toda la humanidad', la producción de Apple TV+ combina la emoción de la carrera espacial con una intensa trama de espionaje propia de la Guerra Fría.

Y como resultado tenemos una serie que no solo ofrece misiones espaciales y desafíos científicos, sino también conspiraciones políticas, secretos de Estado y luchas por el poder dentro de la Unión Soviética.

A partir de aquí habrá spoilers de 'Ciudad de las estrellas'

Inspirado en alguien real

En el centro de toda la trama tenemos a uno de los personajes más fascinantes de este universo: el enigmático Diseñador Jefe, interpretado por Rhys Ifans, un hombre cuya identidad permanece oculta incluso mientras dirige el programa espacial más ambicioso del planeta.

Pues resulta que este personaje tiene un equivalente histórico. Se trata de Sergei Korolev, el arquitecto del programa espacial soviético y responsable de algunos de sus mayores éxitos. Al igual que ocurre en la serie, su identidad se mantuvo en secreto durante años por las autoridades soviéticas, y por eso mismo se convirtió en una figura casi mítica dentro de la carrera espacial.

La importancia que tuvo Korolev fue tan grande que el gobierno soviético evitó revelar públicamente quién era. El propio historiador Asif Siddiqi lo explicó así: "Su identidad era extremadamente secreta, así que nadie en la Rusia soviética supo quién era durante su vida". Incluso los periódicos de la época se referían a él como el Diseñador Jefe, sin mencionar su verdadero nombre.

Sabiendo esto, la premisa central de ambas series gira en torno a una pregunta: ¿qué habría pasado si Korolev no hubiera muerto en 1966? Porque en la vida real, su fallecimiento fue lo que desencadenó el declive del programa lunar soviético. En la ficción, en cambio, sobrevive y logra que la URSS llegue antes que Estados Unidos a la Luna, desencadenando una nueva etapa de la carrera espacial.

Además, el segundo episodio introduce una referencia al filósofo ruso Nikolai Fyodorov. A través de un joven ingeniero llamado Sergei Nikulov, la serie aborda las ideas del cosmismo, una corriente de pensamiento que defendía la inmortalidad y el destino de la humanidad entre las estrellas. Parece un simple detalle, pero termina revelando mucho sobre las verdaderas ambiciones del Diseñador Jefe.

Pero, más allá de la Luna, el personaje de Ifans aspira a algo mucho mayor. En uno de los momentos más reveladores de la temporada explica a su protegido que se trata de la "inmortalidad" y de la "victoria sobre el enemigo final". Con esa frase, la serie deja claro que sus objetivos ya no pasan solo por ganar la carrera espacial, sino por impulsar una visión casi filosófica del futuro, convirtiendo al Diseñador Jefe en una de las figuras más complejas y fascinantes de la ficción.

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