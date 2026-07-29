"No me digas cómo tengo que escribir". Arnold Schwarzenegger y James Cameron recordaron su bronca en el rodaje de 'Terminator' por la frase más mítica del guion

Por norma general, imitar al eterno T-800 de la saga 'Terminator' suele pasar por decir una de estas dos frases: "Sayonara, baby" ("Hasta la vista, baby" en la versión original) o "Volveré" ("I'll be back"). Pero ojo, porque si hubiese sido por Arnold Schwarzenegger, una de sus icónicas líneas de la primera película de la franquicia hubiese sido diferente: no mucho, pero sí lo suficiente como para que no hubiese tenido el mismo impacto.

"¿Eres el guionista?"

Según contaron el realizador James Cameron y el propio actor en el documental dedicado a la figura de Schwarzenegger estrenado en Netflix, bajo el título de 'Arnold', tuvieron un acalorado encontronazo durante el rodaje del filme de ciencia ficción estrenado en 1984. La causa fue una frase durante la famosa escena ambientada en la comisaría de policía.

Así empezó a explicar la anécdota el cineasta:

"En algún momento durante el rodaje, estábamos rodando esta escena en la comisaría. La frase es: 'Volveré' [I'll be back]. No estaba pensada para ser un gran momento en absoluto. Literalmente, se suponía que era como decir 'No hay problema, volveré'. Por alguna razón, Arnold no dijo 'Volveré'. Yo le dije: 'Bueno, simplemente di 'Volveré'. Hazlo simple'."

Arnold Schwarzenegger pensó que "I'll be back" sonaba demasiado raro y casual para su personaje, y creyó más oportuno optar por una alternativa que sonase más parecida a lo que diría una máquina. Así que cuando se gritó "acción", él optó por decir: "I will be back". Cameron, conocido por tener bastante mal carácter en set, se enfadó lo suyo. Así lo recordó el intérprete.

"Me dijo: '¿Eres el guionista?'. Yo le contesté: 'No'. Y él dijo: 'Bien, no me digas cómo cojones tengo que escribir'."

El bueno de Arnold dio la razón a su director, dijo la frase que le tocaba y todo acabó saliendo bien. De hecho, tanto él como Cameron se sorprendieron del éxito de 'Terminator', ya no sólo en lo que respecta al público, sino en lo referente a la crítica.

"El éxito en taquilla no significa necesariamente que a los críticos les guste, así que cuando la revista Time la eligió como una de las 10 mejores películas fue algo inaudito. Incluso dejó perplejo a Jim Cameron. De repente, estaba en racha."

En Espinof | Todas las películas de James Cameron ordenadas de peor a mejor

En Espinof | "Arnold Schwarzenegger se tiró un pedo en mi cara". 27 años después, esta actriz todavía no ha perdonado el comportamiento de la estrella en el rodaje de esta película de acción