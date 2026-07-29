La temporada 3 de 'La casa del dragón' nos ha dejado en vilo con su último episodio. Hay un nuevo villano a la vista y tendrá un papel crucial a partir de ahora

El sexto episodio de la tercera temporada de 'La casa del dragón' no solo nos ha dejado una de las batallas más intensas hasta la fecha, sino que también ha tenido tiempo para introducir a un personaje que los lectores de 'Fuego y sangre' sabemos que será una figura clave de la Danza de Dragones.

Entre traiciones, emboscadas y nuevas alianzas, la serie empieza a mover piezas y está preparando el terreno para lo que está por venir. Y, aunque la atención se centra en varios de los protagonistas habituales, hay un caballero de los verdes cuya aparición al final ya ha hecho saltar las alarmas. Porque tiene un papel importante en la obra de George R.R. Martin.

Ojo, a partir de aquí habrá spoilers de 'La casa del dragón'

Lo que ha ocurrido con Corlys

Después del fallido intento de asesinar a Ormund Hightower y Daeron Targaryen, los verdes responden con mucha rapidez. Mientras Corlys Velaryon prepara a sus hombres para regresar a Desembarco del Rey, es sorprendido en el bosque por un grupo de soldados enemigos. La emboscada termina con la Serpiente Marina siendo reducida y capturada, y se queda en el aire lo que pasa con él.

El que está detrás de esto es Ser Jon Roxton (Joplin Sibtain). Aunque acaba de debutar en la serie, en 'Fuego y sangre' es uno de los caballeros más temidos de la guerra. Miembro de la Casa Roxton, lucha en el bando de los verdes y empuña la espada de acero valyrio Orphan-Maker ("Creadora de Huérfanos"), una de las armas más letales de Poniente.

Los lectores le recordarán por su papel durante las dos batallas de Tumbleton, aunque no entraremos en spoilers. Meses después protagoniza uno de los momentos más memorables del libro cuando se acerca a Hugh Hammer con una frase que ya es historia de la saga: "Lord Hammer, mis condolencias". No revelaré lo que ocurre después para no destriparlo, pero es de los momentos más icónicos del conflicto.

Lo más llamativo del personaje es que, pese a su extrema crueldad, termina influyendo de forma decisiva en el devenir de la guerra. Aunque el episodio termina sin revelar qué ocurre con Corlys, el libro deja claro que su destino va más allá de este encuentro y que seguirá siendo una de las figuras más importantes del conflicto. Su captura parece ser una licencia de la serie para aumentar la tensión de cara al siguiente episodio, ya que eliminar ahora al personaje obligaría a reescribir una gran parte de la historia original.

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