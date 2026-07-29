Acaba de llegar a Disney Plus un legendario anime de fútbol. Una serie imprescindible si el Mundial nos ha dejado con ganas de más jugadas épicas

Hemos ido viendo que en Disney+ se han querido subir a lo grande al carrito del anime y desde mayo vienen haciendo un esfuerzo monumental por ampliar su catálogo. Este mismo mes dieron un paso decisivo sumando unos fichajes clave, como todo 'Tokyo Revengers' y 'Jujutsu Kaisen', además de 'Dragon Ball Super' y su película más reciente.

Aunque otro factor a tener en cuenta es que en la plataforma de la Casa del Ratón están queriendo apostar por los clásicos, y ya tenemos en la plataforma la continuación de una de las mejores series de deportes de la historia.

Todos al campo

Además de series más modernas, en Disney+ se han ido apuntando varios tantos con el fichaje de clásicos. Una de las más sonadas ha sido 'Yu-Gi-Oh!', que además está llegando con el doblaje en castellano con el que crecimos, pero también han ido fichando los animes clásicos de 'Oliver y Benji' ('Captain Tsubasa').

En la plataforma ya teníamos la serie original de 1983, pero desde ya mismo también tenemos disponible dentro del catálogo de Disney+ 'Campeones hacia el Mundial: Oliver y Benji'.

Esta fue una serie de anime estrenada en el año 2001 que adaptaba el manga de

Yōichi Takahashi, y que llegaba justito a tiempo para preparar la Copa del Mundo que se jugó en Corea del Sur y Japón en 2002. Ya mostraba a un Oliver Atom (o Tsubasa Ozora, como prefiramos llamarle) ya adulto, que jugaba de manera profesional en las grandes ligas. Habíamos dejado atrás la etapa de fútbol juvenil con la que crecimos en la serie original, y ahora ya nos movíamos en un terreno diferente con nuevos desafíos... Y múltiples referencias a clubs como Barcelona FC, Juventus o Consadole Sapporo.

En total, 'Campeones hacia el Mundial: Oliver y Benji' constó de 52 capítulos que ya tenemos en la plataforma. Eso sí, únicamente con doblaje en castellano, esta vez Disney+ se ha saltado la versión original. Aunque si el Mundial 2026 nos ha dejado con ganas de más pachangueo futbolero y queremos apelar a la nostalgia, tenemos de vuelta a Oliver y Benji.

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