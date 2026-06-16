En 3 días llega a Disney+ la película más reciente de 'Dragon Ball'. Un regreso a los orígenes del anime que se olvida de los grandes torneos galácticos

Hace unas semanas Disney+ pegó un puñetazo en la mesa confirmando que pronto abriría la puerta a lo grande al anime. Para ser justos, ya tenía un pequeño rincón destinado a la animación japonesa en la plataforma, aunque pasaba un poco sin pena ni gloría dentro de su catálogo, pero desde mayo han ido sumando varias de las series más grandes del momento como 'Jujutsu Kaisen' y 'Dragon Ball Super'.

Poniéndonos al día

La llegada de 'Dragon Ball Super' a la plataforma el pasado 31 de mayo solo fue el principio, y es que esta misma semana continúan llegando más animes a la plataforma. Entre las novedades tenemos 'Dragon Ball Super: Super Hero', la película más reciente de la franquicia, que aterriza en Disney+ el próximo 19 de junio.

Hasta ahora, 'Dragon Ball Super: Super Hero' tan solo estaba disponible en Crunchyroll pero con este salto de plataforma se nos vuelve mucho más accesible. Además, podemos esperar que llegue tanto en versión original subtitulada como con el doblaje que se realizó para su lanzamiento en cines en 2022.

Es una película canon dentro de la saga y continúa los eventos de la serie de anime y 'Dragon Ball Super: Broly', aunque se aleja de los grandes combates galácticos y deja a Goku y Vegeta aparcados fuera de la Tierra para darnos una historia más a pie de calle. En este caso el protagonismo recae en Gohan y Piccolo, quienes tienen que defender la ciudad cuando aparecen dos androides super poderosos con una venganza contra la familia de Goku.

Hay que decir que 'Dragon Ball Super: Super Hero' fue bastante polémica en su momento, especialmente porque se recurrió a una animación CGI que no terminaba de dar el pego del todo. Aunque a nivel historia tengo que decir que me resultó muy refrescante y agradecí que otros personajes pudieran tener su momento para brillar, especialmente porque esta película es un regalo para los fans de Piccolo.

Se nota que era el favorito de Akira Toriyama, y en 'Super Hero' se luce de sobra. Además de que recupera a villanos sacados de la época temprana de 'Dragon Ball' y se centra más en un tipo de historia del día a día sin grandes pretensiones. Aunque ojo, que a la larga 'Dragon Ball Super: Super Hero' también ha terminado teniendo su relevancia en la saga. Nos trajo nuevas transformaciones e incluso se ha terminado adaptando en el manga de Toyotaro para incluirla oficialmente en la continuidad de 'Dragon Ball'. Una aventura imprescindible si queremos ponernos al día con el futuro del anime.

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