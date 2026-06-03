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Las mejores series de ciencia ficción y fantasía en 2026 (por ahora)

Las mejores series de ciencia ficción y fantasía en 2026 (por ahora)

Piratas, caballeros, astronautas, cowboys necrófagos y demás nos dan la bienvenida a esta lista fantástica

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Lo que nos gusta irnos a visitar mundos imposibles. Sean de fantasía o de ciencia ficción; sean más cercanos o lejanos a nuestra realidad cotidiana; la ficción especulativa y en concreto los géneros de ciencia ficción y fantasía suelen ser fascinantes ventanas. Y, como cada año, tenemos un buen puñado de series que sacan lo mejor del género y hemos seleccionado las mejores.

Índice de Contenidos (7)

Lo más fantástico de 2026

De esta manera navegamos entre caballeros y piratas, entre escenarios postapocalípticos y paseos espaciales en una lista en el que destacamos la fantasía y ciencia ficción imprescindible de este 2026. Y si el cuerpo os pide más, echad un vistazo a nuestra selección de 2025 y a nuestra lista gemela: las mejores películas de 2026 de estos géneros.

Si estos géneros no os terminan de hacer tilín, estad tranquilos porque esta es la selección de series imprescindibles de este año que son de terror y suspense, comedia, animación occidental y animes. Por cierto, aquí tenéis nuestro ranking con las mejores series de 2026.

Disney+ ha estrenado sin que haga ruido una estupendísima película de ciencia ficción y gangsters que también es perfecta para fans de Wong Kar-Wai
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Disney+ ha estrenado sin que haga ruido una estupendísima película de ciencia ficción y gangsters que también es perfecta para fans de Wong Kar-Wai

'El caballero de los siete reinos' (A Knight of the Seven Kingdoms)

Caballero Nueve Reinos

Creada por Ira Parker y George R.R. Martin | Reparto: Peter Claffey, Dexter Sol Ansell, etc. | Fecha de estreno: 19 de enero (6 episodios)

Una serie que demuestra de sobra que menos es más incluso cuando estamos hablando de algo de la escala de 'Juego de tronos'. La primera aventura de este ¿caballero? (hay serias dudas de esto) que cree de verdad en los valores de la caballería es absolutamente loable. Tanto, o más, como la personalidad que han insuflado tanto a Ser Duncan como a Egg.

Se puede ver en HBO Max | Crítica

'Fallout' - Temporada 2

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Creada por Graham Wagner y Geneva Robertson Dworet | Reparto: Ella Purnell, Aaron Moten, Walton Goggins, etc | Fecha de estreno: 17 de diciembre (8 episodios)

Si bien se estrenó a finales de 2025, ha emitido el suficiente número de episodios este 2026 como para colarse en este ranking. Y, la verdad, de forma más que merecida. La saga postapocalíptica se expande haciendo las maravillas tanto para los fans de los videojuegos como para los que no los han jugado.

El final de la temporada 2 de 'Fallout', explicado. La showrunner da pistas sobre la temporada 3 de la serie de ciencia ficción
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'Maul: Señor de las sombras'

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Creada por Dave Filoni y Matt Michnovetz | Fecha de estreno: 6 de abril (10 episodios)

Año a año, serie a serie, Star Wars sigue demostrando que su mejor faceta está en la animación y reconozco haberme visto embobado con la de la serie protagonizada por Darth Maul. Si bien se ve bastante como un prólogo a lo que ha de venir, la aventura del villano en lo que intenta reconstruir su imperio criminal ha sido digna de ver.

Ver en Disney+

'One Piece' - Temporada 2

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Creada por Matt Owens y Steven Maeda | Reparto: Iñaki Godoy, Emily Rudd, Taz Skylar, etc | Fecha de estreno: 10 de marzo (8 episodios)

Vuelven los piratas favoritos para los otakus y más gente y la temporada 2 de la adaptación del manga de Eiichiro Oda sigue siendo formidable, emocionante y divertida. Una adaptación realizada con todo el mimo que se merece y que nos ha acabado conquistando a todos.

Se puede ver en Netflix | Crítica

'Para toda la humanidad' (For All Mankind) temporada 6

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Creada por Ronald D. Moore, Matt Wolpert, Ben Nedivi | Reparto: Joel Kinnaman, Toby Kebbell, Coral Peña, etc. | Fecha de estreno: 27 de marzo | 10 episodios

Decir que en Apple TV lo gozan con las series de ciencia ficción es casi como decir que el agua moja. He estado de hecho tentado de poner también su spin-off pero ciñámonos a una temporada 5 que corrigió sabiamente la dispersión de la anterior y nos ha plantado todo un drama ¿geo?político en lo que la humanidad sigue buscando la próxima frontera espacial.

Los showrunners de 'Para toda la humanidad', sobre el explosivo final de la temporada 5: "La política y la competencia sacan lo peor de nosotros"
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'Paradise'

Paradise Season 2 Sterling K Brown

Creada por Dan Fogelman | Reparto: Sterling K. Brown, Julianne Nicholson, etc. | Fecha de estreno: 23 de febrero (8 episodios)

Si bien la creo algo inferior a la primera quizás por no tener un misterio conductor tan atractivo, la saga postapocalíptica del creador de 'This is Us' sigue teniéndonos más que pendientes de la pantalla y de lo que pasa entre presente y pasado y nos da una buena ración de teorías dentro de sus misterios.

Ver en Disney+ | Crítica

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