Disney+ ha estrenado sin que haga ruido una estupendísima película de ciencia ficción y gangsters que también es perfecta para fans de Wong Kar-Wai

La consolidación de los estudios de cine en dos o tres megaconglomerados debería asustar al futuro de la industria cinematográfica por infinidad de motivos, sea comprado por una plataforma de streaming o por colaboradores de un gobierno enajenado. Para el espectador hay un problema claro aunque no pueda detectar que le va a afectar directamente: va a poder disfrutar cada vez menos de propuestas diferentes.

Ya estamos viendo en el caso de la compra de Fox por parte de Disney como del primero sólo se estrenan dos tipos en cines de películas: franquicias resucitadas y películas que optan a premios que están un par de semanas en exhibición en salas. Si se da el caso de producir películas que salgan de ese molde, como puede ser una comedia de acción como ‘Mike y Nick y Nick y Alice’, van directas a plataformas.

Un crimen más allá del tiempo

Quedarse flotando en un mar infinito de contenido es un destino un poco injusto para uno de los mejores estrenos del estudio en lo que llevamos de año. BenDavid Grabinski escribe y dirige a un repartazo compuesto por James Marsden, Eiza González y Vince Vaugh (y otra vez Vince Vaughn) en una fabulosa diversión de ciencia ficción disponible en streaming a través de Disney+.

Un gángster de una organización se prepara para dejar la vida criminal, yéndose en su última noche con la atractiva esposa de un compañero de la que está enamorado. Pero sus planes se desbarajustan cuando este aparece en su habitación de hotel y decide llevárselo para un encargo nocturno. Sin saberlo, ha aceptado sumarse a una peligrosa misión que romperá su línea temporal.

Viajes en el tiempo, chistes con referencias culturales que incluyen desde ‘Las chicas Gilmore’ hasta usar cloroformo en crímenes e incluso momentos de acción difuminada pensados para evocar directamente a Wong Kar-Wai y sus breves periplos en el cine de gángsters. Es un torbellino de muchas cosas que no deberían funcionar, a menos que alguien sea capaz de abordarlas todas con sinceridad y pasión.

‘Mike y Nick y Nick y Alice’: mejunje de cine divertido

Grabinski lo hace sin que por ello se note mucho el esfuerzo de cómo aprieta las tuercas. Hay un escenario donde una película como ‘Mike y Nick y Nick y Alice’ es un ejemplo de las películas siendo devoradas por sí mismas, haciendo referencias por el gusto de la referencia y quitando cierto sostén orgánico a la historia. No es el caso, porque el director tira de la efectiva fórmula de las buddy movies, además de las convenciones del cine de viajes en el tiempo (y, a su favor, coge reglas muy sencillas y no se pasa mucho rato explicándolas).

El resultado es una película con personajes muy personajes, con sus características y conflictos explicados con claridad para que te metas en el viaje con ellos, siendo lo bastante efectiva en humor y acción para terminar dejando un sabor satisfactorio al final. Deberíamos tener más propuestas así, y deberían tener mejor destino que salir de tapadillo en una plataforma.

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